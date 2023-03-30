Отдых в Санкт-Петербурге: куда сходить и как посмотреть на развод мостов

Санкт-Петербург – уникальный город архитектурных и природных достопримечательностей, которые привлекают множество туристов. Здесь приятно проводить отпуск или каникулы, наслаждаясь красотой парков, любуясь шедеврами искусства и познавая историю России. Если вы планируете отдых в Санкт-Петербурге, посетите несколько его уголков – вы точно не пожалеете потраченного на это времени.

Уникальные дворики

Доходный дом Толстого на ул. Рубинштейна

Санкт-Петербург славится необычными двориками. Наиболее ярким примером является мозаичный дворик на улице Рубинштейна. Он получил свое название благодаря мозаичным украшениям, созданным мастерами. Здесь туристы наслаждаются уникальным дизайном и посещают кафе и магазины, которые расположены поблизости.

Мозаичный двор

Еще одним примером петербургских двориков является Исторический двор на улице Гороховой. Это настоящий музей под открытым небом, где каждый столбик и дверь считается объектом исторической ценности. Здесь находятся постройки XVIII века, сохранившие свой первоначальный вид. В Историческом дворе проводятся экскурсии, на которых узнают много интересного о жизни и быте петербуржцев прошлых веков.

Развод мостов – зрелище, которое стоит увидеть

Один из самых знаковых символов Санкт-Петербурга – разводные мосты. Каждую ночь они поднимаются, чтобы пропустить большие суда. Это зрелище невероятно красиво и впечатляюще, особенно если наблюдать его с набережной.

Развод мостов

Развод мостов в Петербурге – отличный повод прогуляться в ночной город. Набережные в этот момент наполняются толпами туристов и местных жителей, которые с нетерпением ждут, когда начнется мероприятие.

Невский проспект проходит посреди города, разделяя его на две части. Он становится местом притяжения для тех, кто хочет увидеть развод мостов. С его террас удобно наблюдать за этим зрелищем, одновременно наслаждаясь панорамой города.

Если вы решили посетить Санкт-Петербург, не забудьте выделить время для наблюдения за разводом мостов. Это зрелище, которое никого не оставит равнодушным, оно оставит незабываемые впечатления о городе на Неве.

Прогулка на корабле по Финскому заливу

Кто сказал, что Санкт-Петербург — пешеходный город? Трип на корабле по Финскому заливу — один из самых романтичных и запоминающихся способов провести свой отдых в городе на Неве.

Корабль отправляется от Адмиралтейства и идет в сторону Кронштадта. Во время прогулки видны живописные пейзажи залива, героический город-крепость Кронштадт и бескрайние просторы Балтийского моря.

На борту корабля вас ждет уютная атмосфера, прохладный бриз и великолепные виды. Вы погреетесь под солнечными лучами на палубе или согреетесь в комфортабельном салоне в случае плохой погоды. Для любителей романтики на борту есть ресторан, где подадут ужин при свечах под звездным небом.

Прогулка на корабле по Финскому заливу — приятное времяпровождение и возможность увидеть город с другой стороны, познакомиться с его знаменитыми достопримечательностями:

Петропавловской крепостью;

Зимним дворцом;

Эрмитажем.

Прогулка на корабле по заливу — идеальный вариант отдыха для тех, кто хочет отдохнуть от суеты города, провести пару часов на свежем воздухе и насладиться красотами морского пейзажа.

Петергоф – музей под открытым небом

Знаменитый каскад фонтанов в Петергофе

Одним из самых популярных мест для отдыха и экскурсий в Санкт-Петербурге является Петергоф. Этот уникальный комплекс архитектурных и природных достопримечательностей находится на берегу залива, всего в 29 километрах от центра города.

Петергоф был основан в начале XVIII века по указу Петра I как царская резиденция, и вырос в настоящий город, украшенный роскошными дворцами, садами и фонтанами. Сегодня он включает в себя несколько музеев, парки и дворцы, которые посетители могут осмотреть в рамках экскурсии или самостоятельно.

Один из главных символов Петергофа – знаменитые фонтаны. Самый большой и популярный называется «Самсон, разрывающий челюсти льва», он расположен перед главным дворцом.

Кроме фонтанов на территории находятся несколько дворцов, которые были построены в разное время и имеют свой архитектурный стиль. Главный дворец – центральное здание Петергофа, оно было построено в стиле барокко и украшено многочисленными скульптурами, фресками и росписями.

В Петергофе есть Нижний и Верхний парки, которые славятся красотой и уникальной природой. Их украшает множество растений, деревьев и цветов. В парках расположены несколько памятников и музеев, включая музей Марли.

В Санкт-Петербурге много достопримечательностей, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника. Уникальные дворики города представляют собой настоящие жемчужины архитектуры, которые стоит обязательно посетить, как и парки Петергофа. Мозаичный и Исторический дворы на Гороховой улице – места, где можно насладиться красотой и узнать интересное об истории и культуре Санкт-Петербурга. В любое время года прогулка на корабле по Финскому заливу оставляет незабываемые впечатления, а скромная цена на билеты сделает эту экскурсию доступной для всех.

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