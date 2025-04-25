Татьяна Куртукова и Gamma Music сняли клип на хит певицы «Одного»

Татьяна Куртукова обратилась к классике русской литературы и удостоила свою песню «Одного» по-настоящему «киношной» экранизации: в съемках приняли участие более 100 актеров; в интерьере банкетного зала XIX века была воссоздана атмосфера полноценного бала того времени. Главным источником вдохновения для творческой команды стала повесть Александра Пушкина «Барышня-крестьянка».

Сюжеты книги и песни «Одного» схожи по настроению, а известная своим умением бережно и изящно популяризировать русскую культуру и традиции Татьяна Куртукова вновь объединила отсылки к истории и прошлому со свежим взглядом на современную реальность.

Подготовка к съемкам продлилась несколько месяцев, режиссером клипа стал Антон Меньшиков, известный по работе со звездами отечественной сцены – Егором Кридом, Jony, Ани Лорак, Валей Карнавал и другими. Впрочем, другого масштаба для песни «Одного» быть и не могло: выпущенный в сентябре сингл по-прежнему занимает высокие места во всех музыкальных чартах.