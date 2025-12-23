Оплата публикаций

Эксперты выяснили какое кино россияне предпочитают Новый год

отпуск по обмену
Сцена из фильма "Отпуск по обмену". Фото предоставлено пресс-службой KION

Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с агентством по управлению репутацией Sidorin Lab проанализировали, какие новогодние фильмы формируют праздничное медиапространство в России и какие кинокартины зрители ежегодно выбирают для семейного просмотра. В основу исследования лег анализ более 45 0000 релевантных упоминаний в социальных сетях и онлайн-медиа.

Анализ динамики обсуждений показывает устойчивый сезонный паттерн: первые упоминания новогодних фильмов появляются уже осенью, однако основной рост интереса начинается в декабре и достигает пика в последние дни года. Новогоднее кино выступает не краткосрочным инфоповодом, а повторяющимся культурным ритуалом, возвращающим зрителей к знакомым историям — от «Гарри Поттера» и «Один дома» до советской классики и современных российских франшиз. Основной массив обсуждений формируется в социальных сетях, прежде всего во ВКонтакте и Telegram, что подчёркивает массовый и эмоциональный характер новогоднего кинопотребления.

Рейтинг любимых новогодних фильмов демонстрирует устойчивое лидерство культовых проектов. Абсолютным фаворитом остаётся «Гарри Поттер», который занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. Следом идут «Один дома» — главный символ западного рождественского кино, и «Ирония судьбы», сохраняющая статус главного национального новогоднего фильма. Важным индикатором современного зрительского спроса остаётся франшиза «Ёлки» — единственный российский проект нового времени, стабильно конкурирующий с классикой и западными хитами.

В топ новогодних предпочтений также входят зарубежные фильмы, давно ставшие частью праздничного ритуала, — «Реальная любовь», «Гринч» и «Отпуск по обмену», а также отечественные картины, формирующие культурную память нескольких поколений: «Чародеи», «Морозко» и «Карнавальная ночь». Такое сочетание подчёркивает, что новогодний кинопросмотр в России строится на балансе мировых и национальных сюжетов.

«Новогоднее кино в России давно превратилось в устойчивый медиаритуал, где зрители каждый год готовы пересматривать знакомые и любимые фильмы. Пересмотр любимых сюжетов вместе с семьей стал новогодней традицией — люди ностальгируют вместе с персонажами, возвращаясь к знакомым эмоциям и атмосфере. Сейчас тренд на ностальгию особенно силен, и именно поэтому в одном культурном поле органично сосуществуют «Гарри Поттер», «Один дома», «Ирония судьбы» и «Ёлки», формируя общее эмоциональное пространство, которое в ближайшие годы будет только усиливаться на фоне усталости аудитории от бесконечного потока нового контента», — рассказал Никита Прохоров, cовладелец и исполнительный директор агентства по управлению репутацией Sidorin Lab.

В целом предпочтения аудитории распределяются почти поровну: 51,8% зрителей выбирают зарубежные фильмы и 48,2% — отечественные. Это говорит о сосуществовании двух равнозначных праздничных сценариев, а не о доминировании одного из них. Зарубежные новогодние фильмы чаще ориентированы на молодую и средневозрастную городскую аудиторию и концентрируются в крупных мегаполисах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Российские картины, напротив, демонстрируют более зрелый возрастной профиль и значительно более широкую региональную географию, оставаясь частью семейной традиции по всей стране.

Социально-демографический анализ показывает, что ключевой аудиторией новогоднего кино остаются женщины — именно они формируют основной объём обсуждений и просмотров.

Для онлайн-кинотеатров эти данные подтверждают стратегическую роль новогоднего контента как одного из самых устойчивых и массовых жанров: он обеспечивает широкий охват, высокую вовлечённость и формирует единое праздничное пространство, в котором «Гарри Поттер», «Один дома», «Ирония судьбы», «Ёлки» и другие знаковые фильмы ежегодно становятся частью общего новогоднего ритуала.

