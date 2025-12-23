Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноФранцузская комедия «Отпуск по семейным обстоятельствам» выходит в прокат

Французская комедия «Отпуск по семейным обстоятельствам» выходит в прокат

T1
By T1
97
отпуск по семейным обстоятельствам
Фото: пресс-служба Кинокомпании «Пионер»

В прокат французскую комедию «Отпуск по семейным обстоятельствам» — ироничную и очень человечную историю о семье, первой любви и времени, которое мы так часто откладываем «на потом».

Главные роли в фильме исполнили номинант на премии «Гойя» и «Сезар» ДЭНИ БУН («Жизнь Мадлен», «Жмот», «Мой лучший друг», «Париж. Всё включено», «Бобро поржаловать») и ОДРИ ФЛЁРО («1+1», «Полночь в Париже»).

Созданный на стыке комедии, драмы и семейного кино, фильм продолжает традицию лучших французских драмеди, где легкий юмор соседствует с тонким разговором о чувствах, ответственности и умении быть рядом.

Герои фильма — разведенная пара, которая давно не может найти общий язык. Совместные разговоры сводятся к упрекам и недопониманию, а прошлые чувства, кажется, остались в другой жизни. Однако обстоятельства вынуждают их вместе с сыном Мило отправиться в незапланированный отпуск к морю. Для Мило это лето особенно важно. Он хочет научиться серфингу и впервые в жизни влюбляется. Эта поездка превращается в шанс не только подарить сыну незабываемое лето, но и заново выстроить отношения, в которых еще есть тепло и взаимопонимание.

«Отпуск по семейным обстоятельствам» — фильм для взрослой аудитории и семейного просмотра с подростками, который уверенно работает за счет универсальной истории, деликатного юмора и точного баланса комедии и драмы.

Предыдущая статья
Эксперты выяснили какое кино россияне предпочитают Новый год
Следующая статья
Театр «Кашемир» представил спектакль «Без Есенина» и запустил серию перформансов

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru