Французская комедия «Отпуск по семейным обстоятельствам» выходит в прокат

В прокат французскую комедию «Отпуск по семейным обстоятельствам» — ироничную и очень человечную историю о семье, первой любви и времени, которое мы так часто откладываем «на потом».

Главные роли в фильме исполнили номинант на премии «Гойя» и «Сезар» ДЭНИ БУН («Жизнь Мадлен», «Жмот», «Мой лучший друг», «Париж. Всё включено», «Бобро поржаловать») и ОДРИ ФЛЁРО («1+1», «Полночь в Париже»).

Созданный на стыке комедии, драмы и семейного кино, фильм продолжает традицию лучших французских драмеди, где легкий юмор соседствует с тонким разговором о чувствах, ответственности и умении быть рядом.

Герои фильма — разведенная пара, которая давно не может найти общий язык. Совместные разговоры сводятся к упрекам и недопониманию, а прошлые чувства, кажется, остались в другой жизни. Однако обстоятельства вынуждают их вместе с сыном Мило отправиться в незапланированный отпуск к морю. Для Мило это лето особенно важно. Он хочет научиться серфингу и впервые в жизни влюбляется. Эта поездка превращается в шанс не только подарить сыну незабываемое лето, но и заново выстроить отношения, в которых еще есть тепло и взаимопонимание.

«Отпуск по семейным обстоятельствам» — фильм для взрослой аудитории и семейного просмотра с подростками, который уверенно работает за счет универсальной истории, деликатного юмора и точного баланса комедии и драмы.