Есть ли «безопасные» банковские карты при погашении госдолга?

Содержание:

Как защитить карту от блокировки приставами.

Альтернативные способы защиты карты.

Могут ли списать денежные средства с кредитки.

При возбуждении на человека дела по долгам, исполнительные органы начнут мониторинг его имущества и доходов. В первую очередь, работники государственных органов обратятся в банки, в которых обслуживается ответчик. И если им удастся обнаружить доходы, то вполне вероятно что карты заблокируют, а имеющиеся на них средства уйдут в пользу оплаты долгов. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует разобраться какие карты не блокируют приставы и открыть именно такую.

Как защитить карту от блокировки приставами

Для защиты карт от судебных приставов стоит хорошо изучить структуру работы нужного банка. Бывает, что истец не очень заинтересован в поиске средств ответчика. Тогда можно расслабиться и не опасаться, что со счетов человека спишутся все денежные средства. Однако это никак не защищает при следующих обстоятельствах:

Оперативно судебные работники сотрудничают с государственными банками. Поэтому дважды подумайте, прежде открывать карту в одном из них. Особенно это касается зарплатной карточки.

Изучите небольшие частные банки, находящиеся в провинции. Как правило, до них дело доходит в последнюю очередь. За то время, пока приставы выяснят, где вы храните деньги и отправит в учреждение официальный запрос, можно вывести средства несколько раз. Минус подобных банков – это то, что у них довольно часто отзывают лицензию.

Банки не имеют право блокировать карточки, если человеку на них начисляются следующие выплаты:

Пособия.

Алименты.

Компенсация.

Когда открывается уголовное дело, то прятать средства на банковском счете бессмысленно. Все финансовые учреждения обязаны работать строго по закону. А это означает, что если суд прикажет им арестовать деньги, они это сделают. Если же организация не предоставит эту информацию и госорганы узнают это, ей грозит немаленький штраф.

Альтернативные способы защитить карты

Согласно законодательству, работники суда не имеют право арестовывать все денежные средства ответчика – это запрещено. Более того, существует группа денег, которые считаются неприкосновенными.

Это:

ПФР.

Начисления от соцобеспечения.

Прочее.

Имеется в виду не инвалидные выплаты или пенсия пожилых людей, а пособия. Среди них детские деньги, компенсация за службу военного, транспортные расходы, алименты и другое.

Следует напомнить, что все подобные начисления должны осуществляться при воздействии национального банка страны. Если же человек использует свою карту в других целях, например, получает переводы, то ее могут заблокировать. Даже если она подпадает под социальные категории. Во избежание такой неприятной ситуации стоит завести отдельную банковскую карточку. Таким образом можно защитить одну из них в случае ареста денежных средств.

Чтобы разграничить деньги и не арестовать неприкосновенную их группу, банк отмечает каждую транзакцию специальным маркерным кодом. А именно:

«1» - пенсия. С этих средств допускается ежемесячное списание в размере 40-50%.

«2» - неприкосновенные средства. Их трогать нельзя.

«3» - деньги под этим кодом можно снимать хоть под ноль.

Могут ли списать денежные средства с кредитки

Такая категория карт относится к особому случаю, так как кредитный лимит – это не деньги ответчика. Поэтому чаще всего, когда приставы интересуются картами должника, им не всегда предоставляют счета с кредитным лимитом клиента банка. За это у банка могут возникнуть проблемы. Но если они сообщают о таком счете, то в последствии блокируют карту и не разрешают ею пользоваться. А кредитный лимит на ней арестовывается приставами.

ВЫВОД: Так называемых, «безопасных» банковских карт в существующем правовом поле нет. И, никакой должник не сможет избежать ответсвенности от погашения государственного долга - ипотека, кредит на нетотложные нужды и т.д. Но, в любой ситуации, есть действующее законодательство , которое поможет должнику оптимизировать погашение государственного долга в соответствии с его доходами.

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