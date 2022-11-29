Владимир Евтушенков — основатель АФК «Система», успешный бизнесмен и инвестор, который сегодня сосредоточен на благотворительных инициативах и развитии социально направленных проектов.

Семья, образование

Евтушенков Владимир Петрович родился и провел детство в небольшой деревне Каменщина (Смоленская область).

Родители Евтушенкова работали на местном молокозаводе. Отец руководил сельхозпредприятием, мать была дояркой.

Окончив школу, отправился служить в армию.

У Евтушенкова два высших образования. Первое он получил в стенах Московского химико-технологического института имени Менделеева. Любовь к естественным наукам у него проявилась еще в школе. Будущий бизнесмен тогда мечтал о собственной лаборатории, ставил различные эксперименты и опыты в домашних условиях.

Второй диплом защитил на базе Московского государственного университета имени Ломоносова, окончив экономический факультет. Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Профессиональный путь

В начале карьеры работал на крупных советских научно-производственных предприятиях. Начинал на дзержинском «Заводе имени Свердлова». Затем на протяжении 12 лет трудился на московском Карачаровском заводе пластмасс. Проявив себя эффективным специалистом, прошел путь от рядового мастера до главного инженера и заместителя генерального директора. Внес весомый вклад в развитие предприятия.

С начала девяностых его трудовая биография была связана с предпринимательской деятельностью.

В 1993 году он выступил основателем АФК «Система». Позже вышел из состава Совета директоров этой бизнес-структуры. Сегодня в портфель Группы входят активы из таких отраслей отечественной экономики, как:

телекоммуникации;

IT;

ритейл и e-commerce;

финансы;

сельское хозяйство;

медицинские услуги, биотехнологии и фармацевтика;

лесная промышленность и др.

В системе благотворительности

Предприниматель занимает активную позицию в вопросах ведения благотворительной деятельности.

В 2004 году Евтушенков Владимир основал благотворительный фонд, который сегодня оказывает поддержку развитию высоких технологий, помогает реализовывать долгосрочные проекты в таких сферах, как образование и наука, культура и просвещение и здравоохранение.

Два года назад Владимир Евтушенков инициировал всероссийскую акцию #СтранаБезВируса, благодаря которой помощь получили свыше двух десятков медицинских учреждений в разных российских регионах.

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