Фестиваль «Большая сцена» подводит итоги

Фестиваль «Большая сцена», который прошел в этом году на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной подвел свои итоги. В мероприятиях проекта участвовали более 6000 человек: детей, подростков, молодёжи и взрослых, которые хотели заявить о своих творческих талантах на всю страну. Проект также поддержали известные артисты, которые участвовали в нем не только в качестве членов жюри, но и давали мастер-классы, проводили творческие встречи, а также концерты.

Организатор фестиваля «Большая сцена»: АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара».

В этом году организаторы «Большой сцены» сделали фокус на сильной образовательной программе, нацеленной на объединение конкурсантов, обмен опытом и повышение их профессиональных навыков с помощью специалистов в сфере вокала, хореографии, актерского мастерства, а также продюсеров, саунддизайнеров, блогеров и других творческих личностей.

Помимо прослушиваний конкурсантов членами жюри в рамках проекта прошли следующие мероприятия: творческая встреча и концерт народной артистки России Надежды Бабкиной, творческая встреча и автограф-сессия с AKMAL, выступления Татьяны Куртуковой, Анжелики Агурбаш, TONI, Александра Шоуа, коллективов TODES, мастер-класс и выступление Этери Бериашвили, творческая встреча с Евгением Папунаишвили, а также мастер-классы ведущих специалистов музыкальной сферы.

Напомним, что в конкурсе «Большая сцена» участвовали талантливые дети, подростки и молодёжь — от 6 до 30 лет, а также взрослые от 30 до 55 лет в традиционных (вокал и хореография) и новых номинациях. В этом году на конкурс принимались заявки в 11 номинациях:

За годы проект «Большая сцена» стал еще масштабнее, усовершенствовав структуру фестиваля и представив оригинальную концепцию гранд-финала в жанре концертно-театрального искусства, который пройдет 23 января 2025 г. в Государственном Кремлёвском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Победители «Большой сцены» получат награды и возможность выступить на главной сцене нашей страны вместе с именитыми российскими артистами. Полный список звезд — участников масштабного концерта будет озвучен позже.

Надежда Бабкина, певица, актриса, народная артистка России:

— Мои родители были категорически против, чтобы я становилась артисткой и выбрала себе такой путь. Они хотели, чтобы я стала настоящим человеком: врачом, инженером, педагогом, кем угодно, только не артисткой. И я их понимаю. Они понятия не имели, что это за профессия. Но я все время мечтала о ней. Я не знала как, но мне хотелось быть артисткой. Я участвовала в самодеятельности, конкурсах, фестивалях. И это было так интересно. Это была жизнь и шанс осуществить свою мечту. Здорово, что современные молодые исполнители могут показать себя в таком масштабном фестивале, как «Большая сцена». Это отличный шанс заявить о себе и получить поддержку и советы от профессиональных артистов, которые поддерживают этот проект.