Фонд Ruarts представил выставку «Звезды сошлись», совместный проект Егора Гиве и Кирилла Ашастина, двух художников с уличным бэкграундом, которые успешно работают в студийных формах. Название выставки подчеркивает, с одной стороны, значимость индивидуальности, предполагая, что каждый посетитель является уникальной звездой сам по себе. С другой стороны, оно служит прямым намеком на командную работу. С оттенком иронии художники называют себя «звездами», которые «сошлись».

В своем проекте художники моделируют пространство, где зритель — главный герой. Зеркала перестают быть просто поверхностью, отражающей реальность, а превращаются в носители смыслов — иногда ироничных, иногда провокационных, но всегда заряженных энергией самовыражения. Отражения в зеркалах с градиентом, инкрустированных стразами Swarovski, плавно перетекают от одного к другому, запуская непрерывную манипуляцию оптических эффектов и человеческих эмоций.

Сотрудничество авторов сложилось спонтанно, с недавнего времени они делят мастерскую на территории бывшего завода «Кристалл». Именно там за последний год была создана серия новых работ, которые представлены на выставке. Это первый раз, когда Егор Гиве и Кирилл Ашастин работали вместе и каждый из них проявил свой индивидуальный, уже сложившийся стиль.

Ашастин работает с цветом и отражением: его зеркала с градиентными напылениями – от едва заметных до насыщенных, раскрашивают реальность, предлагая зрителю взглянуть на привычный мир в новых тонах. Это не про поиск себя, а про многогранность мира: в зависимости от освещения, ракурса и настроения смотрящего эмоциональный фон может меняться, но отражение всегда остается точным.

Егор Гиве дополняет эти зеркала своими фирменными надписями из страз: «красота», «успех», «ты просто космос», «деньги», «лучшая версия себя». Его тексты балансируют между троллингом и аффирмацией, между верой в магию слова и скепсисом к самопозиционированию.

Главное, по мнению авторов, осознавать, что «все существует в состоянии потока, образы появляются и исчезают, развиваются и распадаются, но то, что мы хотим и ищем, уже находится внутри нас». Зеркала Ашастина фиксируют реакцию зрителя, а фразы Гиве — провоцируют ее. «Звезды сошлись» — это не просто выставка, а интерактивный перформанс, где каждый становится соавтором.

Егор Giwe – художник, представитель движения «уличной волны». В своей художественной практике Гиве исследует актуальные вопросы современной социальной антропологии, сосредотачиваясь на темах идентичности, копирования, имитации и влияния интернет-культуры на общество. С начала 2000-х годов Giwe активно занимается фото- и видеодокументацией жизни человека как в онлайн, так и в офлайн форматах. Результаты своих наблюдений художник представил в книге «Film Flix» в 2016 году (переиздана в 2020 году) и в фильме «Megamix» в 2018 году. Благодаря математическому образованию в области системного анализа антропологические исследования регулярно находят отражение в персональных выставочных проектах. В процессе изучения современных тенденций Giwe создал образ «среднего человека», которого изображает в стразах на предметах интерьера, таких как гобелены, жостовские подносы и фарфоровые изделия. Его работы подчеркивают влияние внешней среды на «среднего человека», а также объекта исследования на субъект – самого автора. Принимал участие в выставочных проектах Музея Москвы, ЦВЗ Манеж (Санкт-Петербург), ММОМА, Фонда Ruarts. В 2021 году прошла персональная выставка в Музее декоративного искусства. В 2023 году состоялся крупный персональный выставочный проект «С любовью» в галерее Ruarts. Участник резиденции Erring Office. С 2024 года участник проекта «Мастерские на Кристалле» совместно с PRTL, Ashesteen и JojoAded.

Кирилл Ашастин (Ashesteen) – мультидисциплинарный художник, представитель движения уличного искусства. Участник персональных выставок в России и Тайване, арт-ярмарок Art Fair Tokyo в Японии и Cosmoscow в России, арт-фестивалей в России, Турции, Польше и Дании. Художественный стиль развивался под влиянием субкультуры граффити и эпохи развития технологий и интернета. Композиции живописных работ сочетают фигуративные образы с абстрактной экспрессией. Они вдохновлены восприятием городской среды, эмоциями от ощущения форм и света. Используя акрил и аналоговые инструменты, Кирилл Ашастин интегрирует в свои работы экспериментальные и ностальгические «цифровые» изображения, а также графические приемы, созданные за период работы с аэрозольной краской на стенах в качестве уличного художника. В 2024 запустил проект градиентных тиражных зеркал на стыке дизайна и искусства – «Air Mirror». С этого же года делит мастерскую на заводе «Кристалл» с PRTL, Giwe, Jojo Aded.