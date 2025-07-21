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ДомойМоскваФотовыставка «Шипибо-конибо: портреты моей крови» открылась на ВДНХ

Фотовыставка «Шипибо-конибо: портреты моей крови» открылась на ВДНХ

editor
By editor
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шипибо
Фото © пресс-служба ВДНХ

В павильоне «Рабочий и колхозница» гости Главной выставки страны могут увидеть работы фотографа Давида Диаса. На своих фотографиях он запечатлел трогательные образы из жизни представителей одной из важнейших коренных культур Перу.

Давид Диас купил свою первую камеру всего восемь лет назад и с тех пор не расстается с ней. Недавно он стал лауреатом премии Maravillarte, которую получил за фотографию, сделанную у него дома. На снимке запечатлена группа женщин племени шипибо, которые укладывают свои челки и красят губы. Это одна из работ, входящих в проект «Портреты моей крови», — глубокое погружение в повседневную жизнь его родовой общины.

На снимках Диаса посетители выставки увидят сцены из жизни его общины. Художник изобразил их не как памфлеты коренных народов, а как исторические документы. Этот ключевой переход, при котором традиционный сюжет, современная субъективность и очарование природы находят гармоничное взаимодействие, осуществляется в условиях неизбежного западного взгляда художника, внимательного к историческому контексту, а также к своей этнической идентичности.

Главные герои работ Диаса — народ шипибо. Это люди, убежденные в целостности мира. Они верят в то, что человек, растения, животные и другие элементы природы имеют общий дух, называемый Ибо. Этим духом наполнены фотографии автора. Возможно, именно поэтому от запечатленных на портретах лиц исходит чистая и мягкая энергия.

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