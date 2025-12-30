Оплата публикаций

«Как устроен футбол»: вышла в свет детская энциклопедия, посвященная популярному виду спорта

как устроен футбол

«Книга Яны Поляруш «Как устроен футбол» — настоящий подарок для юных болельщиков и спортсменов, — говорит главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. — В ней просто и понятно рассказано, с чего начался футбол, как он развивался и почему миллионы людей по всему миру так сильно его любят. Здесь есть всё: от первых правил до современных чемпионатов, от экипировки игроков до секретов великих команд. А главное, книга вдохновляет усердно тренироваться, ставить перед собой большие цели и двигаться к ним. Возможно, кто-то из читателей однажды выйдет на поле большого стадиона и забьёт решающий гол!»

«Я в футболе уже больше 30 лет — начала играть еще в школе, упорно тренировалась, и меня пригласили в настоящий футбольный клуб. А следом — сначала в молодежную, а после и в основную женскую сборную России, — делится футбольный арбитр и инструктор Анастасия Пустовойтова. — Закончив карьеру игрока, я стала судьей, работала на финале Лиги чемпионов УЕФА и Олимпийских играх. А теперь обучаю и помогаю девушкам-арбитрам. Книга «Как устроен футбол» замечательно показывает, насколько это разносторонняя игра, где каждый найдет свое место — ты можешь стать футболистом, судьей, врачом команды, а можешь поддерживать любимый клуб как болельщик. Мне особенно нравится, что книга вдохновляет мечтать и действовать как мальчишек, так и девчонок. Ведь сегодня все больше девочек выходят на поле, доказывая, что не стоит бояться пробовать себя в футболе, как и в любом другом деле!»

Это первая русскоязычная детская энциклопедия, которая рассматривает футбол как сложный и увлекательный мир. Книга даёт ответы на все ключевые вопросы: от истории и правил до тактики, инфраструктуры стадионов и карьеры игрока. Уникальный формат сочетает доступный текст с авторской инфографикой и иллюстрациями, превращая обучение в игру.

Иллюстрации для издания создала художница Екатерина Минеева. Её яркий, динамичный и понятный детям визуальный стиль превращает сложные темы в запоминающиеся образы, оживляя историю футбола на страницах книги. А сам выпуск стал возможен благодаря сотрудничеству Российского футбольного союза (РФС) и издательства Альпина PRO в рамках проекта «Футбол в школе».

