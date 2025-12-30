30% опрошенных граждан РФ хотели бы встретить праздник в 1990-х

Музыкальный сервис Звук узнал, как россияне праздновали Новый год в прошлые десятилетия, какие хиты с 1960-х по 2010-е создают настроение и какие традиции хранятся в семьях спустя годы. Исследование приурочено к выходу интерактивного новогоднего проекта «Вспомнить все». В нем пользователи Звука могут найти контент о разных десятилетиях празднования Нового года: послушать музыку эпох, узнать, что накрывали на стол, какой была мода, а также посмотреть подборку фильмов, собранную в Okko.

Назад в будущее

В опросе участникам предложили отправиться в прошлое на машине времени и выбрать десятилетие для празднования Нового года: почти треть (30%) отметили 1990-е годы. Второе место заняли 2000-е — их выделили 19% опрошенных. Далее следуют 1980-е (15%) и 2010-е (12%). При этом «тот самый» волшебный Новый год у россиян ассоциируется с 2000-ми (27%), 1990-ми (23%) и 2010-ми (17%).

Больше всего респонденты ностальгируют по телевизионным музыкальным сказкам (35%), уличным гуляниям (29%), советским ёлочным игрушкам (29%), дискотекам в ДК (17%), старым новогодним открыткам (17%), программе «Голубой огонёк» по чёрно-белому телевизору (17%) и зарубежным клипам на MTV (15%).

Новый год — это …

С Новым годом у россиян ассоциируется русская поп-музыка (29%). Второе место разделили детские песенки (24%) и новогодние композиции без конкретного жанра (24%). Также праздничное настроение создают песни советской эстрады (18%) и музыка советского кино (15%).

Главным символом праздника стали подарки (71%). Популярными новогодними атрибутами также оказались мандарины (44%), ёлка (37%), Дед Мороз и Снегурочка (30%), шампанское и другие игристые вина (28%), снег (24%) и салат «Оливье» (17%).

Более трети респондентов (36%) назвали своим любимым новогодним ритуалом наряжать ёлку. В канун праздника россияне предпочитают дарить подарки (33%), готовить праздничные блюда (25%), получать подарки (24%), жечь бенгальские огни (19%), смотреть новогодние телепрограммы (17%), подводить итоги года (15%) и ходить на рождественские ярмарки (14%).

Музыка поколений

Из лучших праздничных песен 1960-х годов россияне выбрали «А снег идёт» в исполнении Майи Кристалинской (26%), «Зима» Эдуарда Хиля (24%), «Наш сосед» Эдиты Пьехи (20%), «Падает снег» Муслима Магомаева (17%) и «Надежды маленький оркестрик» Булата Окуджавы (15%).

Из коллекции 1970-х участники опроса выделили хит «Синий иней» группы Поющие гитары (33%). В рейтинг популярной новогодней музыки этого десятилетия также попали «Dancing Queen» группы ABBA (25%), «Увезу тебя я в тундру» коллектива ВИА «Самоцветы» (20%) и «Rasputin» зарубежного исполнителя Boney M (16%).

Песня «Музыка нас связала» группы «Мираж» возглавила топ новогодних композиций из 1980-х (22%). Среди любимых треков также оказались «Happy New Year» ABBA (20%), «Белые розы» коллектива «Ласковый май» (19%), «Снег кружится» группы «Пламя» (18%) и «Русская девчонка» от «Комбинации» (16%).

В 1990-х лидирует хит «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» (23%). Респонденты отметили две песни Андрея Губина: «Зима-холода» (22%) и «Ночь» (18%). Новый год в этом десятилетии еще запомнился россиянам композициями «Зимняя вишня» Анжелики Варум (21%), «Бухгалтер» группы «Комбинация» (17%), «Он тебя целует» от «Руки Вверх!» (16%) и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой (14%)

Главными праздничными треками 2000-х опрошенные назвали «Новогоднюю песню» группы «Блестящие» (24%), «In da Club» рэпера 50 Cent (20%), «Ты где-то» группы «Гости из будущего» (19%), «Новогодний поцелуй» от дуэта «Чай вдвоем» (18%) и хит t.A.T.u «Нас не догонят» (16%).

Новый год в 2010-х годах у россиян ассоциируется с такими песнями, как «Это Новый год» Нюши (22%), «С Новым годом, мама!» от «Фабрики звезд» (21%) и «Прованс» певицы Ёлки (17%).

Кино как часть праздника

Главным праздничным фильмом стал «Чародеи» режиссёра Константина Бромберга (22%). Следующими идут экранизации серии романов «Гарри Поттер» (20%) и «Гринч — похититель Рождества» (19%). Из советских кинолент россияне отметил фильмы «Любовь и Голуби» (18%) и «Морозко» (16%).

Популярными новогодними песнями из фильмов стали «Три белых коня» мюзикла «Чародеи» (28%) и «Пять минут» картины «Карнавальная ночь» (24%). Третье место поделили композиции «Никого не будет в доме» (21%) киноленты «Ирония судьбы или С легким паром!» и «У природы нет плохой погоды» (21%) из «Служебного романа». «Звенит январская вьюга» комедии «Иван Васильевич меняет профессию» выбрали 16% опрошенных.

Традиции на столе

Новогодний стол — один из главных символов праздника. Каждый год семьи собираются вместе, чтобы приготовить любимые блюда, вспомнить добрые истории и разделить событие с близкими людьми.

Фаворитом на застолье стали мандарины — их выбрали 28% респондентов. Из салатов выделили «Оливье» (27%) и «Селёдку под шубой» (24%). Среди закусок лидирует холодец (23%) и колбасные и сырные нарезки (23%). Шампанское на празднике отметили только 18% опрошенных.

Около половины респондентов (46%) рассказали, что на новогоднем столе ничего не изменилось. Десерты из кондитерских добавили 25% россиян, а еще 11% стали заказывать суши и роллы на торжество.