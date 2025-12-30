Оплата публикаций

«Русское Радио» возглавило топ российских радиостанций в умной колонке «Алиса»

«Русское Радио» продолжает расширять аудиторию в диджитал-пространстве. По итогам 2025 года оно возглавило рейтинг российских радиостанций по уникальным пользователям на умных устройствах с «Алисой», что стало результатом большой планомерной работы по продвижению эфира во всех средах.

«Алиса, включи “Русское Радио”»: в 2025 году два миллиона уникальных пользователей дали такую команду голосовому помощнику «Яндекса». Почетную табличку представители компании лично передали команде станции.

«”Русское Радио” в очередной раз подтверждает статус самой народной станции и свою востребованность среди самой разной аудитории. Такое число уникальных пользователей «Алисы» говорит о том, что «Русское Радио» слушают не только в машине или офисе, но и дома», – говорит директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Последние годы стали для «Русского Радио» и других станций «Русской Медиагруппы» периодом активной диджитализации. Холдинг последовательно перезапустил сайты активов, превратив их в мультимедийные цифровые экосистемы. Осенью 2025 года был обновлен портал «Русского Радио». Всего за месяц, прошедший с перезапуска, количество прослушиваний станции в онлайн-пространстве увеличилось на 173%.

