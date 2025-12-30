В ГМИРЛИ имени В.И. Даля представили выставку «Алиса, проснись!», посвящённую самой известной английской сказке-головоломке — «Приключения Алисы в стране чудес» любят философы и филологи, математики и другие учёные. В сказке много парадоксов, головоломок, непереводимых идиоматических выражений и странных вопросов и шуток.

Государственный литературный музей имени В.И. Даля посвятил книге отдельную большую экспозицию, в которой поиграл на славу. Во-первых, выставка богата иллюстративным материалом. Книжная графика Мая Митурича, Геннадия Калиновского, Павла Пеперштейна, Юрия Ващенко и других позволяют увидеть Алису и персонажей сказки в самом разном воплощении – от забавного до странного. К иллюстрациям добавлен документальный материал – архивные фото, документы, фотографии (отдельный раздел посвящен путешествию Кэрролла в Россию), есть отдельные залы, посвящённые сну и, конечно, времени.

Английский язык – пожалуй, главный герой сказки. Переводов на русский было, прямо скажем, немало. Отдельные варианты разных фраз приведены на выставке. С ними просто необходимо познакомиться, как и с высказываниями по поводу интерпретаций того или иного выражения. Борис Заходер, Нина Демурова, Владимир Набоков переводили «Приключения Алисы в стране чудес». Их переводы разные, но все – не без интереса.

Отправиться по сновидению Алисы – занятие сколь увлекательное, столь и серьёзное. Всем – от детворы до каждого взрослого – найдется занятие по душе и уму.

Марина АБРАМОВА