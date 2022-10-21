Где можно отдохнуть в Москве

В столице множество исторических достопримечательностей, музеев, кинотеатров, парков, санаторных зон. Среди них есть известные, активно посещаемые. Есть и малоизвестные, но при этом интересные, которые определенно стоит увидеть.

Музей космонавтики

Наша страна является пионером в освоении космоса. Неудивительно, что именно в Москве есть музей космонавтики. Он посвящен академику Королеву. Билеты в Музей космонавтики можно купить онлайн, заранее – в этом случае будет предоставлена интересная тематическая экскурсия. Школьники московских школ и колледжей могут проходить в залы бесплатно, предъявляя в кассе карту учащегося. Предусмотрены билетные льготы для многодетных семей и других категорий.

Экспозиция музея расположена в 8 залах. В них хранится более 100.000 единиц. Среди них есть знаковые артефакты:

Первый искусственный спутник Земли.

Чучела Белки и Стрелки и их контейнер, в котором отважные животные возвратились на землю.

Кардиограмма Юрия Гагарина – позволяет увидеть, как билось сердце первого космонавта перед стартом.

Луноход-1 – первый аппарат, сумевший проехать по поверхности космического объекта.

Первая станция, побывавшая на поверхности Марса и вернувшаяся назад.

Экспозиция музей космонавтики располагается на 3000 квадратных километрах. Он представляет собой одно из крупнейших в мире научно-технических музеев. Самостоятельно найти самые знаковые экспонаты сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться помощью профессионального экскурсовода.

Парки и санаторные зоны

Отличными локациями для отдыха на природе являются парки.

В Москве они благоустроенные и красивые. Кроме знаменитых Парка Горького, Нескучного сада, Зарядья и ВДНХ внимания заслуживают и более удаленные от центра объекты.

Ходынское поле – парк основан на месте бывшего аэродрома в Хорошевском районе. Год открытия 2018. Под него отведена огромная территория, есть площадки для активного и расслабляющего отдыха. Главная достопримечательность – гигантские панорамные качели. Рядом находится самая большая песочница в Москве, в которой всегда играет много детей.

Красная Пресня – парковый комплекс. Год открытия 1932, сооружение было заложено в восемнадцатом веке князем Гагариным. Парк долгое время находился в запустении, теперь приведен в порядок и радует множеством зеленых рощ, старинных деревьев. Он полон уютных площадок, на которых можно отдохнуть. В парке часто проводятся спортивные состязания, в нем ежедневно тренируется множество спортсменов. Каждые выходные в нем проходят развлекательные мероприятия.

Кинотеатры

Среди огромного количества кинотеатров в столице выделяются особенно уютные, в которых можно смотреть кино с максимальным комфортом.

Синема Парк Филион – большой кинокомплекс с VIP-залами, аэродинамическими креслами, уютными диванчиками на 2-4 человека, мягкими креслами-трансформерами.

Времена года – новое люкс-заведение с двумя VIP-залами, кресла в которых можно преобразить в мягкие лежаки. Обслуживающий персонал выполняет все пожелания зрителей.

Бульвар – кинотеатр на окраине Москвы с комфортабельными пуфами. Есть приватные комнаты, в которых можно уединиться, чтобы посмотреть кино в тесном дружеском кругу.

Кинотеатр Кино Хауз – заведение подходит для романтических свиданий и дружеских вечеринок. Залы звукоизолированные, запираются изнутри. Система кинопроекции обеспечит восхитительное изображение. К услугам зрителей караоке и игровые приставки. Располагаются гости на комфортных диванах.

Пионер – это лучший кинотеатр не только Москвы, но и всей России. Сюда приезжают знаменитые кинематографические деятели, чтобы организовывать фестивали. В Пионере есть несколько небольших уютных залов, в которых можно посмотреть фильмы всемирно известных режиссеров. Гости могут отведать фирменные блюда местного кафе.

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