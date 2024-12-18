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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Ширвиндт и Державин. Дружба навсегда»

editor
By editor
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Александр Ширвиндт, Михаил Державин. Фото © пресс-служба Пятого канала

Александр Ширвиндт и Михаил Державин – любимые советские и российские актеры. Они не играли главных ролей, но эпизоды с их участием миллионы зрителей запомнили на десятилетия. Артисты дружили на протяжении 72 лет и в течение 60-ти – выходили на сцену в составе юмористического дуэта. Для нескольких поколений зрителей и ценителей непошлого юмора одна фамилия тут же вызывала в памяти вторую. Вне экрана их подколы и розыгрыши были за гранью приличий.

Ширвиндт и Державин появились на свет с разницей в два года в одном московском роддоме недалеко от Арбата. Александр Анатольевич в 1934 году, Михаил Михайлович в 1936. Оба – из творческих семей. Будущие звезды сцены и короли театральных капустников познакомились во дворе, когда семьи вернулись в Москву из эвакуации. Державину тогда было девять лет, а Ширвиндту — одиннадцать. Шура сразу взял товарища под свою опеку. Отношение как к младшему брату сохранялось даже когда Шурик вырос до Александра Анатольевича, а Миша стал Михаилом Михайловичем.

Мальчики росли среди легендарных личностей. В их домах часто бывали Рина Зелёная, Леонид Утёсов, Ростислав Плятт, Василий Качалов. И они, глядя на звезд, твердо решили стать артистами.

Державин поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Там и встретил свою первую любовь Екатерину. Сердца красавицы юноша добивался два года. Но вскоре после свадьбы девушка влюбилась в партнера по театру Вахтангова Юрия Яковлева и ушла к нему. Ширвиндт утешал друга и старался найти ему занятие. Однажды товарищи подстроили встречу Державина с внучкой маршала Буденного – Ниной. Так Михаил познакомился со второй своей женой. Но главной удачей в жизни Михаил считал встречу с Роксаной Бабаян.

Александр Ширвиндт тоже окончил «щуку», его пригласили в знаменитый «Ленком». Настоящая слава пришла к актёру после премьеры фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». После небольшой роли Павлика его начали узнавать на улицах. Александр был женат лишь однажды. С Натальей Белоусовой они прожили в браке 67 лет. Зрители часто видели артиста на экране и в театре в образе героев, которые разбивают женские сердца. Но в жизни Ширвиндт был другой.

Несмотря на долгие годы вместе, Ширвиндт и Державин никогда не ссорились, были во многом похожи, светским выходам предпочитали время дома в кругу семьи и берегли дружбу, в которой не было места интригам и зависти.

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