Геликону – 35!

Московский театр «Геликон-опера» отметил 35-летний юбилей. В рамках человеческой жизни 35 – это не так уж и мало, в рамках жизни театра – на первый взгляд не так уж и много. Однако, учитывая, что театр создают люди, 35 – число весьма солидное, за которым стоит не только насыщенная история театра, годы труда его создателей, но и более ста спектаклей, известных далеко за пределами России, сотни тысяч сердец, покоренных искусством оперы в исполнении замечательных артистов.

Сегодня театр «Геликон-опера» – это широко известный оперный дом самого высокого уровня с коллективом, превышающим 500 человек, заслуживший не только любовь зрителей, но и признание профессионалов, доказательства чему – десять «Золотых масок» в различных номинациях в разные годы, награды Московского оперного фестиваля, премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона».

Расположившийся в самом сердце столицы, в историческом особняке княгини Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой на Большой Никитской, отреставрированном по специальному проекту Союза архитекторов России, Геликон стал оперным центром со своими традициями, инициированными его основателем и бессменным художественным руководителем Дмитрием Бертманом. Главные из них – яркость и оригинальность постановочных идей, умение открывать новые точки зрения на известные шедевры, высочайший уровень профессионализма, легкость и юмор, с которыми возможно осуществить любой замысел. Этими качествами был отмечен и юбилейный театрализованный концерт «Мой оперный герой», на который Геликон трижды пригласил свою публику, празднуя торжество.

Со свойственной Дмитрию Бертману фантазией он срежиссировал юбилейный концерт как яркую музыкальную церемонию награждения оперных персонажей. В мир оперного волшебства пригласили Царица ночи и Зарастро – герои знаменитой «Волшебной флейты» В. Моцарта, – они стали ведущими этой церемонии награждения. Перед зрителями предстали оперные герои, соревнующиеся в 7-ми оригинальных номинациях: за звание лучшего оперного злодея боролись барон Скарпиа из оперы «Тоска», цыганка Азучена из оперы «Трубадур» и Мефистофель из «Фауста»; в номинации «Самая драматичная смерть» участвовали Чио-Чио-сан из «Мадам Баттерфляй», Царь Додон из «Золотого петушка» и Тоска из одноименной оперы Дж. Пуччини; за звание лучшей оперной куртизанки соревновались Манон Леско из одноименной оперы Дж. Пучини, Мюзетта из его же «Богемы» и Виолетта из «Травиаты» Дж. Верди; в номинации «Самый верный оперный слуга» были представлены Фигаро из «Севильского цирюльника», Лепорелло из «Дон Жуана» и Судзуки из оперы «Мадам Баттерфляй»; в качестве лучшего романтического героя-неудачника предстали Пинкертон из «Мадам Баттерфляй», Ленский из «Евгения Онегина» и Канио из оперы «Паяцы». Не обошли вниманием и самую сильную женскую роль – номинация объединила реальных и фантастических героинь: Брунгильду Р. Вагнера из оперы «Валькирия», Кармен Ж. Бизе и Турандот Дж. Пуччини. Финальная номинация, пожалуй, превзошла все прочие по оригинальности — «За вклад в развитие оперного безумия» — в ней участвовали Борис Годунов М. Мусоргского, Лючия ди Ламмермур Г. Доницетти и Герман из «Пиковой дамы» П. Чайковского.

Перед зрителем пронеслась целая галерея блистательных оперных персонажей, представших в качестве конкурентов в новой реальности, смоделированной юбилейными событиями Геликона. Здесь оказалось возможным взаимодействие их друг с другом, когда «лучшие куртизанки» переигрывают друг друга в изысканности манер, а Борис Годунов своими «кровавыми руками» сворачивает шею Лючии ди Ламмермур, одетой в костюм скелета.

Не обошлось в юбилейной постановке без ярких хореографических идей, реализованных бессменным соавтором Дмитрия Бертмана Эдвальдом Смирновым. Великолепные видеодекорации (художник Ростислав Протасов, видеохудожник Елена Шанович), тематически сопровождавшие выход каждого оперного персонажа, непрерывно сменяя друг друга, приглашали окунуться в новые яркие виртуальные миры, а оркестр театра под управлением главного дирижера Валерия Кирьянова был, как всегда, на высоте.

Артисты труппы «Геликон-оперы», представившие своих оперных персонажей, продемонстрировали высочайший уровень вокального и драматического мастерства: Алексей Дедов, Юлия Никанорова, Ольга Давыдова, Александр Дуболазов, Лидия Светозарова, Слава Семагин, Александр Киселев, Юлия Щербакова, Наталья Чернова, Ольга Толкмит, Валентина Правдина, Ирина Окнина, Елизавета Кулагина, Шота Чибиров, Константин Бржинский, Дмитрий Скориков, Лидия Светозарова, Сергей Абабкин, Василий Фузейников, Вадим Заплечный, Марина Карпеченко, Ирина Рейнард, Елена Михайленко, Алексей Тихомиров, Юлия Щербакова.

Справедливости ради замечу, что театр не обошел вниманием ни одного из перечисленных оперных персонажей – на протяжение трех дней награждения приз достался каждому! Ну, а вынес его на сцену личный робопес театра Гелик. Торжественные кубки победителей персонажам вручали представители публики, выбранные не без юмора, например, приз в номинации «Самый верный оперный слуга» вручил управляющий отеля «Метрополь», самая сильная оперная героиня получила свой кубок из рук чемпионки России по бодифитнесу, а за вклад в развитие оперного безумия оперных героев награждал психиатр-нарколог.

«Геликон-опера» сегодня живет насыщенной жизнью. В стенах театра стали уже традиционными Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» и Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера». Охотно поддерживающий молодые таланты, театр постоянно предоставляет свои сцены для постановок молодым режиссерам и дирижерам, проявившим свой дар на конкурсах, а также открывает двери для самых передовых проектов, в числе которых мировые премьеры – оперы молодых композиторов или неизвестные ранее сочинения.

Жизнь Геликона за пределами России не менее насыщенна – театр является постоянным участником множества фестивалей, сотрудничает с выдающимися музыкантами современности.

Для Геликона 35 – это уже весьма солидная история и вместе с тем начало большого пути. Мы от души желаем замечательному театру процветания и новых ярких открытий!

Евгения Артемова,

Фото © Юлия Осадча