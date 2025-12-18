Елизавета Григорова: «В этом проекте зритель не наблюдает искусство, а проживает его»

Елизавета Григорова — современная молодая художница, выпускница МГХИ им. В.И. Сурикова, ученица Айдан Салаховой. В своей практике она работает стемами памяти, эмоциональной уязвимости и внутреннего опыта человека, исследуя их через живопись, пространство и перформативные форматы. Проекты Григоровой уже привлекают внимание коллекционеров и профессионального арт-сообщества, а иммерсивная выставка «Когда он закуривает, начинает идти снег» стала одним из наиболее ярких её высказываний.

— Ваше арт-событие «Когда он закуривает, начинает идти снег» получилось неожиданно цельным: выставка, перформанс, поп-ап формат, иммерсивность. Как родилась идея объединить всё это в один опыт?

— Изначально мы понимали, что просто выставки нам будет мало — тема проекта связана с хрупкими внутренними переживаниями, теми состояниями, которые невозможно уложить только в статичное произведение. Команда Protoform предложила собрать событие как единый эмоциональный маршрут: от визуального восприятия к телесному участию и обратно. Нам хотелось создать не экспозицию, а атмосферу, в которой зритель чувствует, как искусство буквально «дышит» вокруг него. И формат поп-ап события идеально позволил удержать эту эфемерность момента.

— В этом проекте вы выступили не только как художница, но и как часть команды-организатора — Protoform. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как вы выстраиваете совместную работу и какую роль Protoform сыграла в реализации выставки?

— Protoforma — это наш совместный проект, команда из пяти человек, в которой я являюсь не только художницей, но и соавтором процессов и решений. Мы позиционируем себя как мультидисциплинарное агентство, работающее на стыке искусства, пространства и бизнеса. Для нас важно не просто создавать художественные высказывания, а выстраивать вокруг них среду, формат, логику взаимодействия с партнёрами и зрителями.

В рамках этого проекта Protoform выступила как полноценный организатор события: от концепции и формата до реализации пространства, перформанса и коммуникации с партнёрами.

Мы хорошо понимаем, что сегодня бизнесу зачастую сложно инвестировать в искусство, поэтому для нас принципиально создавать проекты, в которых художественная ценность сочетается с понятной логикой сотрудничества и взаимной выгоды для всех участников. Именно такой подход позволил нам реализовать эту выставку как цельное, живое и эмоционально насыщенное событие. Мы открыты к новым форматам и всегда рады дальнейшим коллаборациям — как внутри арт-среды, так и за её пределами.

— Перформанс стал одним из самых обсуждаемых элементов вечера. Как вы определяли его место в проекте и что для вас было важно в этой структуре?

— Перформанс мы изначально видели как эмоциональный код выставки — через актёрские жесты, столкновение взглядов, проживание чувств на глазах у зрителей. Для нас было важно, что актёры взаимодействуют с текстильными инсталляциями Apriori Home: ткань в этом проекте — не просто материал, а почти «кожа» переживания. Отдельный слой создавала видеопроекция, где мужчина видел женщину, а женщина — мужчину; это позволяло зрителю почувствовать смещение идентичности и внутренний диалог героев. Музыка стала пульсом всего действия. А сама архитектура пространства дала возможность выстроить перформанс как непрерывный поток, в котором человек ощущает себя внутри движущейся эмоции.

— Многие гости после события говорили, что выставка получилась очень чувственной. Что для вас как художницы особенно важно было передать с помощью работ и общего пространства?

— В каждой работе я старалась зафиксировать состояние, которое сложно назвать словами — это про память, про остаточные чувства, про внутренние отражения человека, которые остаются даже после завершения отношений. Но сами по себе произведения — это только точка входа. Именно среда позволила зрителям попасть в нужное эмоциональное состояние. Свет, ткани, движение актёров, музыка — всё это усиливало эффект присутствия внутри чувства, а не рядом с ним. Мне хотелось, чтобы люди не «смотрели» работы, а переживали их.

— Если оглянуться назад, что для вас стало самым ценным в этом проекте — как творчески, так и человечески?

— Самым ценным стало ощущение, что нам удалось создать не просто событие, а живой опыт. Проект проживался одним днём, одним вздохом — и именно эта хрупкость сделала его настоящим.

Работа с Protoform дала невероятную уверенность в том, что искусство может существовать иначе: не только как объект, но как переживание, которое собирает людей в одном эмоциональном поле. И то, как реагировали гости — их внимательность, тишина, слёзы, внутренние переживания — стало самым точным подтверждением, что мы сделали всё правильно.