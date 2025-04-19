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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Звёзды и молодые артисты зажгли на шоукейсе Top Hit Live!

editor
By editor
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Фото © Алексей Молчановский

Третий шоукейс Top Hit Live! состоялся в столичном lounge-пространстве Smoke Dog 16 апреля 2025 года. Мероприятие объединило ведущих игроков российской музыкальной индустрии и медиа.

Вот что говорит генеральный директор TopHit Павел Балашов:

Мы тестируем все новые песни, которые загружают на ТопХит артисты и лейблы, внимательно отслеживаем новинки в чартах радио и интернета. Благодаря этому мы сразу видим новые хиты, находим ярких новых артистов и приглашаем их выступить у нас, на Top Hit Live!    
      
А основатель TopHit Игорь Краев добавляет:

Молодым артистам практически нереально пробиться в топы годовых чартов, там доминируют супер популярные артисты, у которых на радио и в интернете играют десятки хитов.  С помощью наших шоукейсов мы находим, подсвечиваем и продвигаем талантливых новичков, у которых может всего 1-2 хита, но огромный потенциал для роста. И, таким образом, наша популярная музыка обновляется, появляется свежая, молодая кровь!

Апрельский шоукейс открыла группа NLO со своим новыми хитами «Стрижечка под троечку» и «Нагуляться». Следуя актуальным трендам, артистка Певчая объединила фолк и электронику в  песне «Космонавты». Тима Акимов и Даша Эпова, исполнили хит «По душам», а Toni спел «Следы» и «Зари». Toni поблагодарил портал TopHit за то, что помогает огромному количеству артистов становится в ротацию на радио. Тем временем на сцене Top Hit Live! Сменяли друг-друга молодые певицы Asafy, Пчела, а также экс-участник группы MBAND Никита Киоссе.  Дуэт Testosteron представил свой кавер-фит с певицей Светой «Ты не мой». Ну, а хедлайнерами вечера стал дуэт  Galibri & Mavik  с хитами «Глаза-бирюза», «Ромашки» и «Взгляни на небо».

Концерт провели яркие певицы и телеведущие — Настя Негода и Анжелика Пушнова. Анжелика также порадовала публику своей новой песней.

 Все молодые артисты получили от организаторов вечера сертификаты на продвижение своих новых хитов, брендовые подарки и приглашение на церемонию вручения музыкальных премий TopHit Music Awards, которая будет проходить в Москве 4 декабря 2025 года.

Помимо концерта в рамках шоу-кейса прошла панельная дискуссия на тему «Для чего артисту нужны лейблы в эпоху DIY и как молодым талантам выстраивать отношения с лейблами». В обсуждении приняли участие ведущие эксперты музыкальной индустрии и топовые артисты: Ирина Щербинская (Zion Music), Надежда Бойчевски (МТС Лейбл), участники группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, композитор и продюсер Брендон Стоун, Дмитрий Коннов (Zvonko Group), Игорь Краев (TopHit).

Все они сошлись на том, что для молодому артисту обязательно нужна помощь лейбла, иначе новые песни будут неминуемо теряться в миллионном потоке музыкального мусора.  И даже тогда, когда хит артиста «выстреливает» до подписания контракта с лейблом, успех, скорей всего, будет краткосрочным. Ведь артисту трудно в одиночку заниматься и творческими и организационными вопросами.

Организаторы анонсировали следующий шоукейс Top Hit  Live! ровно через месяц — 16 мая. В ходе этого шоу-кейса публике будет представлена новая книга одного из известных российских продюсеров. А музыкальная редакция TopHit уже собирает звёдный лайнап.

Под занавес организаторы пригласили всех на церемонию вручения премии TopHit Music Awards в Москве 4 декабря 2025 года.

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