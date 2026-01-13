Оплата публикаций

Интерес к литературе о борьбе с вредными привычками вырос на 44%

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на электронные и аудиокниги в новогодние праздники (1 – 11 января 2026 года) по сравнению аналогичным предновогодним периодом (21 – 31 декабря 2025 года). Особым спросом пользовалась нон-фикшн литература, в том числе книги о борьбе с вредными привычками (44%), а выручка от продаж книги «Легкий способ бросить пить» Аллена Карра во всех моделях монетизации увеличилась на 153%.

Темпы роста интереса к нон-фикшн литературе в новогодние праздники обогнали темы роста спроса на художественные произведения и составили 17%. Особенно россияне интересовались нехудожественной литературой о борьбе с вредными привычками (44%), здоровье и красоте (38%), психологии и саморазвитию, а также религии (по 21%).

Общий топ нон-фикшн произведений в этот период возглавили «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира в аудиоформате. На второй строчке – электронная книга «ГОЛОД ТЕЛА: психосоматика лишнего веса. Как перестать утешать себя едой и запрограммировать мозг на стройность» Екатерины Тур. Замыкает тройку «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди в аудиоформате.

Среди книг по борьбе с вредными привычками кроме произведения Джеймса Клира популярностью также пользовались «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра и «Просто космос. Нейроспринт. Как за 30 часов в месяц трансформировать свой мозг и жизнь» Катерины Ленгольд (в обоих форматах).

В рейтинг произведений о здоровье и красоте кроме бестселлера Аллена Карра также попала его книга «Легкий способ бросить пить» (в обоих форматах) – рост составил 153% – и «Трекер питания и дефицитов. Руководство от гастроэнтеролога» Сергея Вялова.

