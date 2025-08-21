Интерес к литературе про шаманизм вырос на 30%

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на научно-популярные книги про шаманизм. В период с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года выручка (по всем моделям монетизации) в категории «Шаманизм» выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



Наиболее востребованной оказалась книга Бориса Романова «Мегалитические круги древности. Современная наука об их воздействии на человека». На втором месте — произведение «Вселенная шамана», написанное Андреем Шуминым и Сергеем Слядневым. Третью строчку заняла работа Владимира Николаевича Фёдорова «Служители трёх миров», а четвёртую — эта же книга в аудиоформате. В топ-5 также вошли «Сказки из колодца» Лидии Тарасовой.

«Во все времена люди стремятся узнать о силах и явлениях, больших, чем они сами и их повседневные заботы. Шаманы с их образом жизни, радикально отличающимся от того, как живёт обычный человек, прекрасный тому пример: кажется, всё их существование подчинено общению с высшими силами. Выбор литературы, посвящённой феномену шаманизма, можно связать и с этим стремлением, и с возросшим интересом к так называемым местам силы: окрестностям озера Байкал, Алтаю и другим», — комментирует статистику нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.