1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Интерес к литературе про шаманизм вырос на 30%

шаман

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на научно-популярные книги про шаманизм. В период с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года выручка (по всем моделям монетизации) в категории «Шаманизм» выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
 
Наиболее востребованной оказалась книга Бориса Романова «Мегалитические круги древности. Современная наука об их воздействии на человека». На втором месте — произведение «Вселенная шамана», написанное Андреем Шуминым и Сергеем Слядневым. Третью строчку заняла работа Владимира Николаевича Фёдорова «Служители трёх миров», а четвёртую — эта же книга в аудиоформате. В топ-5 также вошли «Сказки из колодца» Лидии Тарасовой. 

«Во все времена люди стремятся узнать о силах и явлениях, больших, чем они сами и их повседневные заботы. Шаманы с их образом жизни, радикально отличающимся от того, как живёт обычный человек, прекрасный тому пример: кажется, всё их существование подчинено общению с высшими силами. Выбор литературы, посвящённой феномену шаманизма, можно связать и с этим стремлением, и с возросшим интересом к так называемым местам силы: окрестностям озера Байкал, Алтаю и другим», — комментирует статистику нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

