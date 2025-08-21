Эфиопия на Форуме БРИКС в Бразилии: д-р Негери Ленчо расскажет о роли ИИ в защите традиционных ценностей и национального суверенитета

Депутат парламента Эфиопии д-р Негери Ленчо (Negeri Lencho, PhD) представит Эфиопию на II Форуме БРИКС «Традиционные ценности» в здании Национального конгресса Бразилии (Бразилиа).

Д-р Ленчо — депутат парламента Эфиопии, председатель Постоянного комитета по развитию человеческих ресурсов, трудовым и технологическим вопросам д-р Негери Ленчо (Negeri Lencho, PhD). Он также возглавлял Комитет по иностранным делам и вопросам мира Палаты народных представителей и занимал пост министра по связям с общественностью правительства Эфиопии. За годы работы д-р Ленчо занимал руководящие должности в системе государственного управления, а также в сфере образования (руководитель и ассистент-профессор Школы журналистики и коммуникаций Университета Аддис-Абебы).

В рамках форума д-р Ленчо примет участие в ключевых круглых столах:

«Искусственный интеллект: вопросы регулирования и совместного развития странами БРИКС»

«Альянс предпринимателей БРИКС: построение системы доверия на основе общих традиционных ценностей и ценности служения обществу»

«Гуманитарное сотрудничество: истории успеха и презентация потребностей стран БРИКС»

Во время круглого стола по искусственному интеллекту д-р Ленчо выступит с докладом о роли ИИ в защите традиционных ценностей и национального суверенитета. Он расскажет о вызовах информационной войны, распространении дипфейков и манипулятивных технологий, с которыми сталкивается Эфиопия, а также о необходимости совместной выработки международных стандартов регулирования ИИ, этических норм и координации усилий стран БРИКС для безопасного внедрения новых технологий. Особое внимание будет уделено вопросам цифрового суверенитета, предотвращения недобросовестной конкуренции и развитию цифрового обмена знаниями. Среди приоритетов — внедрение ИИ в образование и здравоохранение, что имеет ключевое значение для национального развития Эфиопии.

По словам д-ра Негери Ленчо:

«В эпоху стремительного технологического прогресса особенно важно, чтобы страны БРИКС показывали пример объединения усилий ради этичного регулирования новых технологий. Защита наших традиционных ценностей и национального суверенитета невозможна без тесного сотрудничества и выработки общих стандартов развития искусственного интеллекта. Сложность и глобальный охват ИИ выходят за пределы национальных границ, поэтому региональное и международное взаимодействие становится особенно актуальным. Эфиопия твердо поддерживает создание единой рамочной системы управления ИИ в рамках БРИКС — с учетом правовых, этических, инфраструктурных и технологических аспектов. Только так мы сможем использовать современные технологии на благо наших народов и будущих поколений».

II Форум БРИКС «Традиционные ценности» объединит парламентариев, общественных и культурных деятелей, представителей бизнеса из стран БРИКС, а также государств-партнёров объединения. Цель форума — развитие диалога и сотрудничества в сфере этики, технологий и гуманитарного партнерства на основе общих ценностей.

Борис Тарасов, соучредитель, исполнительный директор и продюсер Форума БРИКС «Традиционные ценности», председатель Всемирной ассоциации «Истинные ценности», отмечает:

«Растущий интерес к Форуму БРИКС «Традиционные ценности» со стороны партнёров из Африки, Азии и Латинской Америки подтверждает глобальную востребованность ценностного подхода к международному сотрудничеству. Наша цель — создать устойчивую платформу для диалога, на которой представители разных стран смогут совместно находить ответы на самые острые этические и гуманитарные вызовы современности, чтобы технологический прогресс не разрушал, а наоборот, укреплял основы, объединяющие наши общества.

Если говорить упрощённо, до начала сингулярности ИИ представляет собой ребёнка, которого предстоит воспитать, и те принципы и ценности, которые мы заложим в него, могут принести человечеству как пользу, так и вред. Среди рисков и вызовов, которые несёт эта технология, я бы отметил: развитие цифровой деменции – риск потери людьми способности критически мыслить и самостоятельно анализировать; вопросы правды и доверия в политике и обществе, поскольку две трети контента в сети уже создаются ботами, а количество дипфейков растёт в геометрической прогрессии; дегенеративные тенденции в развитии личности – утрату soft skills и способностей общаться офлайн. Я назвал лишь несколько вызовов, лежащих на поверхности, более глубоко эта тема будет обсуждаться во время Круглого стола Форума, посвященного развитию и регулированию искусственного интеллекта».

Участие д-ра Негери Ленчо в Форуме БРИКС подчёркивает стремление Эфиопии содействовать диалогу по вопросам этичного внедрения новых технологий и сохранения культурных и традиционных ценностей на глобальном уровне.