В Москве появился «Огонь искусств»

Работа художницы Евгении Ножкиной «К пламени (Огонь искусств)» — двенадцатый и последний арт-объект в рамках фестиваля уличного искусства «Здесь и сейчас», который проводит парк «Зарядье».

История города состоит из историй его жителей, и автор создает обобщенный портрет. Так, это произведение создано не только из тканей из личного гардероба художницы, собранных ею на протяжении десяти лет работы в Воронежском Доме актера, вещей ее семьи и друзей, но и из материала, переданного Евгении участниками воронежского фестиваля «БАШ ВИНТАЖ», экоцентром «Собиратор», салоном «Акцент» и различными производствами, специализирующимися на пошиве спортивной одежды и индивидуальных заказов в ее родном городе.

Неоспоримое преимущество ткани, по словам автора, заключается в многообразии фактур и расцветок, превышающее количество сочетаний любых красок. Образ огня не случаен: по мысли художницы, это символ объединения абсолютно разных людей и их стремлений, разных видов искусства и их направленности.

Художник, куратор, экоактивист — участница свыше пятнадцати персональных и почти три десятка групповых выставок по всей России. Ее работы демонстрировались в рамках художественных проектов в Третьяковской Галерее, Центре современного искусства «Винзавод», ЦТИ «Фабрика», галерее «Электрозавод», арт-хабе Untitled, кураторской мастерской «Треугольник» и других площадках, вошла в топ-20 успешных художников по версии издания Forbes. Ее работы находятся в собраниях Музея народного и декоративно-прикладного искусства в Липецке, Тульском историко-архитектурном музее, арт-центре MAKARONKA в Ростове-на-Дону и в крупнейших отечественных частных коллекциях.