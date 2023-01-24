Визы – разрешение на въезд для иностранцев. В случае с Испанией россияне обязаны получить его для поездки в страну. Причина въезда не имеет значения.

Особенности действия шенгенской зоны

Визовый центр Испании в Москве поможет собрать и оформить пакет документов. Особенно, если времени на их подготовку немного.

Если россиянин планирует поездку на короткий срок, ему подойдет шенгенская виза типа С, выданная иным государством, включенным в шенгенскую зону. Правда, находиться в Испании по ней можно в пределах срока действия. Если есть потребность в постоянном посещении страны, то предпочтительнее оформить визу типа D. Выдается она непосредственно уже испанскими властями. Её преимущество снимаются ограничения по максимальному сроку пребывания в стране 90 дней в течение 180 суток в течение 12 месяцев.

Посещение визового центра – это способ сэкономить время и деньги. Не имея знания и опыта в оформлении документов можно получить отказ в выдаче визы или принятии документов из-за неправильного оформления или пропуска срока подачи. Специалисты помогут определить, какая виза в действительности подходит для целей клиента.

Категории виз для въезда в Испанию

Внутренние акты Испании предусматривают следующие типы разрешений:

транзитная;

туристическая;

гостевая;

учебная;

деловая;

рабочая;

имущественная.

Транзитная виза выдается, если срок пребывания в стране превышает 24 часа в случае, например, перелета в третью страну. Причиной может быть как расписание полетов или морских перевозок. Кроме того, турист может пожелать осмотреть местные достопримечательности, расположенные у аэропорта или морского порта. Во всяком случае, такая возможность есть. Разрешение на пребывание в стране действует 5 суток.

Туристическая виза выдается для посещения страны, осмотра достопримечательностей. Исключается решение вопросов связанных с бизнесом, имуществом, устройством на работу или поступлением на учебу. Получить её проще всего, т.к. требования минимальны.

Гостевая виза рассчитана на приглашение родственников или друзей. Предполагается наличие у них гражданства или права постоянного проживания в стране. Гостевая виза дает право пребывания, по ней нельзя устроиться на работу или поступить на обучение.

Учебная виза дает право находиться в стране в связи с поступлением в местный ВУЗ или профессионально-учебное заведение. Её действие распространяется даже на языковые курсы.

Деловая виза – это способ или открыть свой бизнес или продвигать уже имеющийся. Ведение переговоров, подписание договора, презентация услуг или товаров – это основание для получения деловой визы.

Рабочая виза отличается от деловой визы тем, что приглашение оформляет испанская компания (гражданство учредителя не имеет значения). Повод трудоустройство специалиста, перевод из одного филиала в другой. Стажировка также попадает под действие рабочей визы.

Имущественная виза выдается лицам, обладающим недвижимостью в стране на праве собственности. Преимуществами является возможность посещения иных европейских стран, простой порядок продления на 5 лет при соблюдении правил. Правда, на протяжении большей части срока действия визы россиянин должен проводить в Испании.

Преимущества визового центра

В перечень включают:

высокую квалификацию сотрудников;

опыт взаимодействия с испанским посольством;

скорость и качество оформления документов.

Кроме того стоимость услуг соответствует материальному уровню большинства путешественников.

Взаимодействие с центром возможно как с помощью электронных сервисов, так и лично. Оплата услуг и доставка документов обеспечивается одним из способов, выбранных клиентом.

Эти и другие возможности визового центра делают в Испании пребывания гражданина РФ и его отдых не только комфортным, но и познавательным. Предоставляют возможности получить образование, работу по специальности или посетить соседние страны Европы.

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