История алюминиевой отрасли в одной книге

Уникальную памятную книгу к 90-летию алюминиевой отрасли России выпустила Алюминиевая Ассоциация. В этом издании история отрасли разбита по десятилетиям и представлена в виде статей, рассказывающих о десятках предприятий – об их создании, о наиболее ярких этапах развития, а также современных проектах и достижениях: от выплавки первой промышленной партии металла на Волховском алюминиевом заводе 14 мая 1932 года до запуска Тайшетского алюминиевого завода в 2021 году.

Тексты книги органично дополнены редкими, нередко еще черно-белыми, снимками из архива «Фотохроники ТАСС», а также из заводских архивов компаний, предприятий и организаций, входящих в Алюминиевую Ассоциацию. Часть этих фотодокументов эпохи публикуется впервые спустя десятилетия – по сути, благодаря книге они обретают вторую жизнь.

Каждый из разделов, посвященных одному из сорока представленных в книге участников Алюминиевой Ассоциации, условно разделен на две части: история и современность. И если в первой части говорится о строительстве производственных корпусов и выпуске первых промышленных партий продукции, то во второй – о современных и перспективных проектах завода, рудника, института, компании.

Особое внимание на страницах юбилейного издания уделяется заслуженным металлургам-ветеранам, чьими усилиями создавалась отрасль. Составители подчеркивают, что неразрывная связь поколений алюминщиков и преемственность производственных и научных школ дали возможность отечественным предприятиям сохранить лидирующие позиции на перспективных направлениях развития промышленности в стране и на мировых рынках.

Красной нитью через все главы книги проходит идея о том, что конечная продукция из алюминия – это высокотехнологичные изделия, и Россия располагает самыми передовыми технологиями для их производства, комплексно разрабатывает необходимые компетенции.

Книга выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров и распространяется исключительно среди упоминаемых на ее страницах участников Алюминиевой Ассоциации. Однако высокий интерес к книге, проявляемый к ней профессиональной аудиторией отрасли, возможно послужит поводом для ее переиздания.

«Надеемся, что у книги будет продолжение. И если она будет переиздаваться, то обязательно пополнится историями успеха от настоящих и будущих участников Алюминиевой Ассоциации», – говорит сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

Ознакомиться с онлайн-версией книги можно на сайте Алюминиевой Ассоциации.

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