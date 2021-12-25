Как выбрать металлочерепицу

На выбор покупателя должна влиять не только и не столько стоимость металлочерепицы. Если владелец дома подходит к делу трезво, он обязательно учтет и собственные предпочтения, и имеющийся бюджет, и характеристики кровельного материала.

Тонколистовую сталь с защитным покрытием, коей и является черепица, можно найти на многих сайтах, однако толщина металла, вид полимерного покрытия и другие характеристики будут существенно отличаться.

Толщина – один из самых важных показателей качества и долговечности

Если полезную ширину следует рассчитывать, исходя из конкретных обстоятельств (в зависимости от конфигураций крыши), то от грамотного выбора толщины зависит, будет ли хозяин в ближайшие несколько десятков лет производить замену или ремонт.

На данный момент любой магазин сможет предложить минимум три толщины листа:

0, 5. Такой параметр пользователи выбирают чаще всего. Продукция пользуется успехом благодаря прочности, должной жесткости и стабильной геометрии листов: поднимая металлочерепицу или транспортируя ее, вы не рискуете погнуть материал; устанавливается она быстро и легко, при условии, что монтажом занимаются профессионалы;

0, 45. Купить металлочерепицу от производителя подобной толщины можно сравнительно недорого. Но при монтаже придется пристально наблюдать, чтобы не образовались щели в нахлесте. Кроме того, такая черепица может иметь определенную кривизну, так что укладывать ее нужно будет с учетом этих факторов;

0, 4. Кровельщики не в восторге от данной продукции и презрительно именуют ее «фольгой». Работать с ней необходимо очень аккуратно, так как она легко мнется. Даже слой снега может запросто привести к протечке.

Многие интересуются — как удостовериться в том, что заявленная толщина соответствует фактической? Здесь есть два варианта: довериться компании-производителю либо носить с собой микрометр.

Стоит ли тщательно выбирать полимерное покрытие

Определенно, стоит. Выбирайте покрытие под свои нужды, тогда крыша из металлочерепицы прослужит максимально долгое время. Самым популярным покрытием для стали считается полиэстер. Отличается доступной ценой, способностью отлично держать цвет, устойчивостью к различного рода повреждениям.

Если вы решили остановиться на таком покрытии, вам будет из чего выбрать, так как в каталоге RAL вы найдете почти три десятка оттенков. Вашей кровле будет нипочем коррозия природные факторы вроде снега, дождя, ультрафиолета. Иногда при производстве в состав добавляют полимеры, положительно влияющие на плотность.

Стоит уточнить, что подобное покрытие используется исключительно для листов толщиной 0, 5 мм. Можно также встретить листы, покрытые модифицированным матовым полиэстером с улучшенными характеристиками. Уточняйте у продавца точную цену за м2 металлочерепицы.

Многие специалисты небезосновательно полагают, что полиуретановое покрытие — лучшее решение. Оно наделяет листы невероятной стойкостью к истиранию и механическим нагрузкам, радует владельцев цветоустойчивостью и могут защищать от коррозии на протяжении 50 лет.

Если производитель использует двухпроходную технологию нанесения краски, получается имитация натуральной обожженной черепицы. Кроме того, нередко владельцы домов покупают изделия, покрытые полиуретаном, текстурированным полиамидом. Этот вариант прекрасно подходит для жителей районов, где климат суров и бескомпромиссен.

Тем, кого не беспокоит, сколько стоит металлочерепица, предлагается обратить внимание на текстурированные покрытия, имитирующие изморозь — как ни удивительно, на ощупь они совершенно гладкие.

Если в приоритете и качество, и эстетика, и долговечность одновременно, можно рассмотреть такой вариант, как изделия с эффектом медной кровли. Листы покрывают уникальным составом с обеих сторон. Толщина покрытия составляет 25 микрон.

Купить металлочерепицу от производителя можно на сайте нашей компании https://www.ozinkovka.ru/.

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