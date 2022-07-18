Какие цветы выбрать на определенный праздник

Цветы – это то, что осталось человечеству от былого Рая. Наверное, именно поэтому нам подсознательно хочется преподнести именно цветы на какой-нибудь праздник. В этом вопросе вам поможет доставка цветов Мегацвет24, которая привезет букет в нужное место. Давайте разберемся, какой вид цветов кому и на какое событие подойдет.

День Рождения

Самый яркий и самый значимый день в году для каждого человека – это его День Рождения. Это только его день и только ему будут дарить подарки. Какие цветы разрешается дарить по такому случаю:

Яркие букеты с многочисленными украшениями и сюрпризами.

Букеты в шляпных коробках. Отлично смотрятся и сохраняются в первозданном виде около недели.

Цветы в сочетании со сладостями и прочими мелочами, красиво оформленными в специальную коробку.

Красные цветы обычно дарятся женам, мамам, начальницам.

Молодым девушкам лучше дарить более нежные оттенки цветов. Сойдут кремовые, нежно – розовые, оранжевые оттенки.

Чем большего возраста женщина, тем больше должен быть ее букет. Но это правило не распространяется на любимых жен. Мужья за столько лет совместной жизни сами знают, что предпочитают их жены. Некоторые женщины любят единичные цветы. Например, орхидею или одну розу. Или вовсе кактусы – это дело вкуса.

Маленьким детям дарятся минималистичные нежные букетики из полевых цветов, украшенные мини – игрушечками или сладостями.

День учителя

Кто же нес цветы классному руководителю на 1 сентября в школу? Можно самому поехать за композицией, а можно купить букет цветов онлайн. Но поздравляя преподавателя не нужно забывать, что это всего – лишь официальный поздравление и никакие фривольности здесь недопустимы. Конечно, некоторые нюансы можно учесть. Такие, как:

Статус учебного заведения.

Предпочтения учителя (если они вам известны).

Возраст учителя (учительницы).

Практически во всем мире самым популярным цветком считается роза. Однако для учителя такой букет не подойдет.

Если же ваш выбор пал на лилии – не торопитесь оплачивать букет. В этих цветах содержится аллерген. Подумайте, знаете ли вы наверняка, что лилии нравятся вашему учителю. Также нужно учитывать, что они имеют достаточно сильный запах. Если вы хотите, чтобы человек забрал подаренный вами букет домой, то вряд ли он это сделает.

День учителя отмечается осенью один раз в год. Поэтому хорошо подойдут сезонные цветочные композиции, собранные их хризантем, гербер, гвоздик и гладиолусов. Придать оригинальности букету можно при помощи интересной упаковки. Если ваш учитель мужчина — подарите ему гвоздики или гладиолусы.

14 февраля

День Святого Валентина – самый романтический праздник, который отмечается везде. Вот для этого события розы подойдут просто идеально. По классическому сценарию принято дарить красные цветы, но можно проявить фантазию и выбрать другие цвета и разновидности. Например, ваша вторая половинка без ума от Эустомы. Так зачем же отказывать ей в этом удовольствии? Дикая роза будет очень долго стоять. Ее особенность в том, что когда одни бутоны засыхаю – другие распускаются. Так можно подрезать опустившиеся цветки и букет будет выглядеть как только что купленный.

Подобные цветочные композиции украшаются открыточками в форме сердец, ангелочками и другими милыми украшениями. Если вы планируете сделать предложение руки и сердца –удобным вариантом будет заказать букет из 101 или 1001 розы. Девушка запомнит этот момент на всю свою жизнь.

Кроме роз можно выбрать орхидеи, пионы или белые каллы. Здесь все зависит от того, какие цветы любит человек, которому вы собираетесь их преподнести.

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