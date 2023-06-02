Классика и хайтек на одной площадке: какие декорации украсят сцену «Алых парусов-2023»

Основными стилями оформления сценического комплекса на Дворцовой станет классический и хайтек. В изготовлении декораций главной летней сцены страны будет задействовано несколько цехов.

Главной изюминкой сцены станет механизм, который используется при подготовке самых масштабных мировых шоу. Форма авансцены будет напоминать нос корабля. В концертных номерах задействуют большое количество воздушных артистов. Огромные ростовые фигуры, взлетающая техника с граффити, пятиметровые джойстики, двигающиеся арки с внутренним наполнением из беспроводных астер – это малая часть того, что предстоит изготовить специально для праздника выпускников. Декорации будут выполнены в нескольких стилях. Часть эксклюзивных деталей выполнят как на 3D принтерах, так и вручную. В процессе будут использованы ПВХ с закатной пленкой, пластофикс и другие современные материалы. Самые сложные декорации сначала смоделируют в 3D, сделают в миниатюре для точной визуализации и внесении поправок, а затем уже – в реальном масштабе.

Николай Орлов, художник Фабрики Арт:

- Для меня принципиально важна форма авансцены с очертаниями корабля, поскольку идет перекличка с главным символом праздника – бригом «Россия». В концертной части запланировано много динамичных номеров благодаря конструкции сцены. У нее очень интересный дизайн и с точки зрения образа, и с позиции возможностей трансформации и смены картинок.

Традиционную театральную машинерию дополнят современные свето- и видео технологии, различные спецэффекты и пиротехника, композитные зеркальные поверхности. Площадки многоуровней сцены будут расположены в нескольких плоскостях, в том числе и в воздухе, и под различными углами наклона.

Уже в середине июня готовые декорации отправятся в Санкт-Петербург, чтобы стать частью самого романтического праздника.

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