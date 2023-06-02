Документальные фильмы «Владимирский Централ» и «Бутырка» выйдут в прокат в кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр KION совместно с КАРО.Арт 3 и 4 июня приглашают на показы фильмов «Бутырка» и «Владимирский Централ», рассказывающих о старейших пенитенциарных учреждениях России. Фильмы представят и обсудят со зрителями режиссер Юлия Бобкова, продюсеры Сергей Мирошниченко и Ангелина Ашман, а также писатель Евгений Жаринов.

Проект продолжает историю, начатую известным документальным фильмом «Кресты» студии «Остров» (создатели: Сергей Мирошниченко и Ангелина Голикова (Ашман). «Кресты» – первый российский документальный проект, приобретенный для международного показа платформой Netflix.

Два новых полнометражных документальных фильма посвящены Бутырскому следственному изолятору (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве), известному также как Бутырская тюрьма или «Бутырка», и «Владимирскому централу» (ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области) — российской тюрьме для особо опасных преступников в городе Владимир. Режиссеры проекта - Сергей Попов и Юлия Бобкова (студия «Остров»).

Создатели продолжают исследовать историю российских тюрем, построенных в XIX веке по приказу Екатерины II. Как и в «Крестах», тюрьмы рассматриваются как «государство в государстве» со своими порядками, законами и обычаями, философией. Два новых фильма «Истории российских тюрем» — попытка передать атмосферу, царящую за высоким забором с колючей проволокой.

Обе тюрьмы отличаются уникальной архитектурой, а их история связана с историей самой России. Так, например, в «Бутырке» донской казак Емельян Пугачев ожидал своей казни вплоть до 1775 года. Его именем до сих пор названа одна из башен тюремного замка. Среди других заключенных «Бутырки» — Александр Солженицын, Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд, Сергей Королев. Съемочная группа фильма посещает следственный изолятор, разделяющий жизнь тех, кто в нем содержится, на «до» и «после». Зрители увидят камеры заключенных, стену памяти жертв репрессий, кабинет, принадлежавший Берии, быт обитателей тюрьмы: от работы на кухне, складе, в библиотеке, мастерских до репетиции спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», совместного просмотра телевизора и проходивших тогда выборов в Госдуму.

Если в начале XX века «Владимирский Централ» был местом содержания политических заключенных, то в конце века в стенах этой тюрьмы побывало уже несколько сотен воров в законе. Здесь в разное время также отбывали наказания американский летчик-шпион Фрэнсис Пауэрс, идеолог Белого движения Василий Шульгин, киноактриса Зоя Федорова, певица Лидия Русланова, несколько нацистских генералов, а после смерти Иосифа Сталина – его сын Василий. Сейчас там содержатся осужденные за особо тяжкие преступления и злостные нарушители тюремного режима, доставленные из других тюрем. В фильме заключённые «Владимирского Централа» рассказывают о своем прошлом и настоящем – кто-то делится своими снами, которые в тюрьме становятся особенно яркими, а кто-то рассказывает о новом увлечении чтением или религией.

Красной нитью через все фильмы трилогии проходят тема свободы. Можно ли заключенный чувствовать себя свободным? А те, кто работают в тюрьме? А насколько свободны те, кто «на свободе»? Об этих вопросах трилогия «История российских тюрем» предлагает подумать и зрителям.

Документальный фильм KION «Владимирский централ» признан Лучшим документальным фильмом 45-ого Московского международного кинофестиваля.

«Это первый в истории документального кино цикл, снятый не только о заключённых, но и о тех, кто там работает. Столь глубокого, в целом, исследования тюремной тематики не было со времен Солженицына, Шаламова. К этой теме обращался Достоевский и Чехов. Этот цикл претендует на серьезные исследования проблемы бытия человека в замкнутом пространстве, наследуя размышлениям о свободе и грехе. Мы покажем, как складывается философия каждого отдельного замка, где как бы накапливаются некая мистическая энергия. Ведь в каждом из мест заключения существуют свои призраки, герои и предатели», – рассказывает автор сценария, продюсер Сергей Мирошниченко.

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