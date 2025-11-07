Оплата публикаций

В Музее Победы представили реликвии участника парада 7 ноября 1941 года

экспонат музея победы
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

7 ноября Музей Победы представил обновленный выставочный проект «Семейные реликвии». Временную экспозицию посвятили 84-й годовщине исторического парада 1941 года, проходившего на Красной площади в разгар битвы за Москву.

«Легендарный парад проводился в атмосфере большой секретности. Решение о его проведении было принято еще в конце октября 1941 года. Надо помнить, что 20 октября в Москве было введено осадное положение. В конце октября налеты на столицу были одними из самых яростных. Начиная с 23 октября Москву бомбили почти каждый день, и враг стоял практически у стен города. И конечно, решение о проведении парада было актом огромной воли советского правительства, а его проведение – высочайшим мастерством. Ведь его участники узнавали, что они идут маршировать у стен Кремля, буквально лишь выйдя из стен казарм», – отметил член ученого совета Музея Победы, директор фонда «Я помню» Артем Драбкин.

В витрине показаны раритеты наркома Военно-морского флота СССР Николая Герасимовича Кузнецова. 7 ноября 1941 года самый молодой на период начала Великой Отечественной нарком вместе с другими руководителями страны стоял на трибуне мавзолея, перед которым советские войска прошли историческим маршем.  

«Николай Кузнецов был назначен народным комиссаром ВМФ СССР в 1939 году, когда ему было 34 года. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял советский Военно-морской флот, являлся членом  Ставки Главного Командования и все годы войны ее представителем на фронтах. В ночь на 22 июня он по собственной инициативе отдал приказ о приведении флота в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Именно по предложению Кузнецова в августе 1941 года, в один из самых сложных для наших войск периодов войны, дальняя авиация ВМФ бомбила Берлин», — отметили в Музее Победы.

В экспозиции музея подлинные раритеты, переданные в дар музею вдовой Кузнецова Верой Николаевной. Это личные вещи, форма, фотографии и документы военных лет. Например, элементы адмиральской формы, очки и авторучка Николая Герасимовича. Среди наиболее интересных экспонатов — автограф Кузнецова на листке с почтовой маркой «Ракетный крейсер «Грозный». Созданный после войны, этот корабль был первым ракетным крейсером советского Военно-морского флота.

