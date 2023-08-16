Круиз на речном трамвайчике – новый способ увидеть Москву

Среди разнообразных способов отдыха в Москве, особое место занимают речные круизы. С наступлением лета по Москва-реке начинают ходить трамвайчики и теплоходы. Возможность прокатиться на них сохраняется до середины октября. Не стоит упускать возможность. Даже если вы живете в столице, прогулка на речном трамвайчике позволит по иному взглянуть на Златоглавую.

Преимущества речных трамвайчиков

Всем хорошо известны экскурсии на автобусах и пешим путем. Отдельные гиды приглашают индивидуальные поездки на VIP транспорте. Но романтично и недорого обойдется речной трамвайчик Москва которым рекомендует воспользоваться каждому. Среди преимуществ такого путешествия по столице:

Необычное путешествие. Добро пожаловать на борт, который пронесет вас по главной водной артерии столицы, под мостами и вдоль красивых набережных, парков и площадей.

Обзор достопримечательностей. Со стороны реки можно увидеть в непривычном ракурсе почти все главные достопримечательности Москвы, узнав о них больше от гида.

Отдых без суеты. Сама прогулка по реке всегда оставляет приятное ощущение релаксации, легкой прохлады и бодрости. Особенно если вы вышли на прогулку в знойный день.

Экономичность. Зачастую, экскурсионные и другие программы отдыха на речном трамвайчике обходятся дешевле, чем специальные авторские пешие или автобусные экскурсии.

Сама традиция речных трамваем в Москве не новая. Она существует уже больше века. Поэтому в столице оборудованы специальные причалы. Также приятно порадует большая флотилия речных трамваев, из которых можно выбрать классические судна или с удобными обзорными площадками, с барами или с ресторанами.

Варианты отдыха на речном трамвайчике

Сегодня гостям и жителям столицы предлагаются разнообразные варианты. Цены на билеты зависят от программы отдыха. Ходят они в рейс как днем, так и в вечернее время. Последнее особенно популярно, поскольку предлагает увидеть город в яркой иллюминации, в неоновых огнях. Варианты отдыха:

Обычная экскурсия. По Москва-реке предлагается совершить круиз в сопровождении гида, который расскажет об основных достопримечательностях, которые видны с борта судна.

Прогулка с обедом или ужином на борту. Перед вами крытые или открытые палубы, с уютной атмосферой и с авторской кухней от шеф-повара, которую можно отведать в круизе.

Романтические прогулки с живой музыкой в вечернее или в ночное время. Это лучший способ удивить и восхитить свою вторую половинку. Особенно в важную дату для влюбленных.

Круиз с развлекательной программой. Это может быть стендап-шоу, анимационное представление. Также проводятся часто круизы на трамвайчиках для детей.

В среднем круизы по Москва-реке длятся около 1-1,5 часов. Некоторые программы с шоу могут быть дольше. Учитывая популярность речных прогулок на трамвайчиках, рекомендуется заранее приобретать билеты. Делать это можно в офлайн кассах, а дешевле онлайн. Например, с помощью сайта www.sputnik8.com.

Как выбрать прогулку на речном трамвайчике?

Первым делом необходимо определиться с целью прогулку. Если это обычная обзорная экскурсия, то выбирайте соответствующее судно. А если романтическое путешествие, встреча с партнерами в ресторане на реке, то обратите внимание на наличие такой опции. Второй важный критерий — это время и дата круиза.

Лучше бронировать билеты заранее, как минимум за пару дней. Выберите для себя ближайший причал, где вам удобно будет подняться на борт. Некоторые экскурсионные туры объявляют единую точку сбора. Наконец, при покупке билета онлайн обратите внимание на льготные предложения. Они позволят вам сэкономить.

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