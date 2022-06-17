Что такое пиксель в таргетированной рекламе

Вы наверняка слышали о пикселях преимущественно в контексте изображений. Действительно, самая маленькая точка в растровом изображении называется пикселем, и зачастую размеры картинок указываются именно в них (например, 150х150 пикселей). Но в таргетированной рекламе тоже есть понятие пикселя, хотя оно кардинально отличается от привычного многим. В этой статье мы рассмотрим, что такое пиксель в таргете и какова его роль в рекламном продвижении.

Что такое пиксель в рекламе

Как и в изображениях, пиксель в таргете — это крошечная единица измерения, незаметная обычному пользователю. Его задача — передавать информацию о поведении посетителей сайта. Он собирает и сохраняет данные о конверсиях, посещениях и других действиях пользователей.

Без пикселя вы рискуете потерять многое из функционала своей рекламной кампании, поэтому такие коды используют практически все рекламодатели.

Работа пикселя сводится к сбору расширенной аналитики, без которой нельзя говорить об эффективной ретаргетинговой кампании в том же Яндекс.Директе или Google Ads.

Куда можно его встроить

Пиксель в таргете, будучи простым фрагментом кода, можно вставить туда же, куда и все остальные коды для сбора аналитики. Например, на любой сайт — отдельные его страницы или весь ресурс в целом, в мобильное приложение. С пикселями также работает Google Tag Manager — система, упрощающая работу с кодом сайта для маркетологов.

Как работает пиксель в рекламе

Это все очень интересно, но какова роль пикселя в рекламной кампании? Какую пользу он принесет рекламодателю после встраивания? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте разберем, как работает этот код.

Когда пиксель появляется на сайте, скрипт сразу связывается со своей рекламной площадкой. Маленький скрипт записывает, что каждый из посетителей сайта делал на той или иной странице: открывал подробное описание, заполнял форму, листал страницу, рассматривал каталог…

Собранные данные обычно используются для аналитики поведения пользователей или ретаргетинга. С помощью полученных сведений вы сможете узнать, как именно ведут себя люди, которые завершают покупки, и что может помешать им завершить транзакцию. Пиксель позволит оценить, с какими препятствиями может столкнуться покупатель при оформлении заказа. Может, у вас кнопка корзины слишком незаметна? Или же в самой корзине непонятно расписаны методы оплаты и доставки?

Пиксель — базовая единица скрипта, которая нужна для грамотной аналитики сайта. Без него не может идти речи о ретаргетинге или оценке юзабилити сайта. Не отказывайтесь от пикселей, чтобы не терять все эти потрясающие инструменты для работы с рекламой.

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