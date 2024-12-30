Объявлены победители конкурса юных талантов «Синяя птица»

29 декабря в эфире телеканала «Россия» состоялся финал 11-го сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором именитое жюри в составе Дениса Мацуева, Марины Неёловой, Евгения Миронова, Сергея Безрукова и Николая Цискаридзе объявило победителей.

Обладателями легендарной статуэтки «Перо Синей птицы» и главного приза в 1 миллион рублей стали Дарья Сорокина и Дени Кохановский (фортепиано) из Москвы, Даниил Хотьков из Новосибирска (брейкинг) и Камила Степанова из Краснодара (воздушная гимнастика на волосах).

В этом сезоне многие участники тронули своими проникновенными историями и сложными судьбами не только телезрителей и членов жюри, но и юных конкурсантов. Глубоко прочувствовав всю боль Варвары Купчиной из Севастополя, которая борется с тяжелой болезнью с двух лет, 8-летняя Дарья Сорокина решила отдать ей свой денежный приз, чтобы Варя смогла продолжить лечение и не сдаваться.

Автор и ведущая программы Дарья Златопольская: «Каждый из участников – победитель. Все дети остаются в нашей семье «Синей птицы», в нашей команде, и Варю, со своей стороны, мы, конечно, не оставим. Спасибо всем огромное за потрясающий предновогодний вечер!».

Лучшим педагогам и наставникам были вручены специальные гранты проекта «Синяя птица». На сцену вышел Андрей Сергеевич Кончаловский и поблагодарил каждого педагога. Грант получили Елена Сергеевна Пляшкевич (стаж 46 лет, город Москва), Сергей Николаевич Кравцов (стаж 40 лет, город Снежинск Челябинской области), Мира Алексеевна Марченко (стаж 38 лет, город Москва), Дмитрий Викторович Чистяков (стаж 12 лет, город Москва), Наталья Юльевна Бердина (стаж 25 лет, город Миасс Челябинской области). Специального гранта Академии танца Бориса Эйфмана была удостоена педагог Анна Викторовна Шульц из Санкт-Петербурга за воспитание талантливых учеников и для дальнейшей поддержки при создании ярких проектов.

Андрей Кончаловский: «Я всегда считал, что педагог – следующий родитель. Очень важно, чтобы педагоги «зажигали». Способность зажечь желание в детях учиться и что-то узнать можно назвать высшей режиссурой. Для этого нужен огромный талант! У меня к педагогам немыслимое уважение, любовь и надежда, что придет новое поколение, которое будет также любить свое дело. Это очень важно».

Гостями, которые поддержали финалистов на сцене в необыкновенном предновогоднем концерте, стали Юрий Башмет, Сергей Шакуров, Юрий Антонов, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора», Станислав Любшин, Сергей Бурунов, Лев Зулькарнаев, Евгений Цыганов и группа «МЕ4ТА», Ирина Пегова, Юрий Энтин, пианист Борис Березовский и фолк-классик бэнд «Фыняф», Вита Корниенко, Роман Костомаров, Глеб Калюжный, Евгений Ткачук, Денис Родькин и Мария Виноградова, Антон Беляев и группа «Therr Maitz», Детский хор Большого театра России под руководством Юлии Молчановой, оркестр ВГТРК под управлением главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и джаз-бэнд «LRK TRIO».

В финальном этапе конкурсанты представили яркие номера, показав свой талант. Среди финалистов, отобранных членами жюри и в результате голосования зрителей, были Дарья Сорокина из Москвы (фортепиано), Андрей Майоров из Луховиц (балалайка), Варвара Купчина из Севастополя (эстрадный вокал), София Петраш из Тарко-Cале Ямало-Ненецкого автономного округа (саксофон), Камила Степанова из Краснодара (эквилибр с голубями и воздушная гимнастика на волосах), Аделия Загребина из Нижнего Новгорода (эстрадный вокал), Даниил Хотьков из Новосибирска (брейкинг) и Вадим Плуталов из Екатеринбурга (баян), братья Бердины из села Кундравы Челябинской области (академический вокал), Дени Кохановский из Москвы (фортепиано), Елизавета Гамарис из Москвы (кларнет). А 14-летний Владимир Рыбаков из Москвы выступил вне конкурса и исполнил композицию на вибрафоне.

В год 365-летия хохломы все финалисты и гости стали обладателями птичек, созданных руками мастеров хохломской росписи на родине этого старинного русского промысла – в городе Семёнове Нижегородской области.

В конце финала автор и ведущая программы Дарья Златопольская поблагодарила всю команду, которая трудится уже десять лет за кадром проекта. Одиннадцатый сезон завершился песней «Надежда» Александры Пахмутовой в исполнении всех участников финала.