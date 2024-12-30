В Музее Победы провели более 950 мероприятий за 2024 год

Более 950 мероприятий были проведены в Музее Победы в 2024 году. Это форумы и памятные акции, презентации и подписания соглашений, кадетские клятвы и военные присяги, музыкальные фестивали, концерты и много другое.

«Музей Победы сегодня — одна из самых популярных площадок для проведения культурных, образовательных и патриотических мероприятий как федерального, так и регионального уровней. Мы проводим мероприятия, которые интересны посетителям всех возрастов, привлекаем к сотрудничеству школы и вузы, ветеранские и молодежные организации, государственные структуры и некоммерческие фонды», — отметила помощник генерального директора Музея Победы Юлия Зейналова.

Среди самых значимых, которые состоялись в Музее Победы в уходящем году, стоит отметить акцию «Диктант Победы», Парад Кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений», церемонию награждения лауреатов премии «Горячее сердце», кинофестиваль «Лучезарный ангел» и многие другие. В уходящем году музей организовал десятки мероприятий, посвященных праздничным датам и дням воинской славы. Самым главным из них стал, конечно, День Победы. Участниками празднования 9 Мая в музее на Поклонной горе и его филиалах стали более 130 тысяч человек. В мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, 22 июня приняли участие около 20 тысяч человек.

Многие мероприятия были проведены совместно с общественными организациями (например, «Волонтёрская рота», «Волонтёры Победы», «Юнармия», «Бессмертный полк России»), а также учебными заведениями (такими как Международный юридический институт, Московский социальный педагогический институт, Московская международная академия, Институт современного искусства, Колледж полиции, МПГУ, академия МВД и другие).

За прошедшие годы ряд акций и мероприятий уже стали традиционными и получили любовь и признание посетителей, особенно юных гостей. Например, День фронтовой собаки, посвященный четвероногим героям-помощникам в годы Великой Отечественной войны. Праздник был учрежден по инициативе Музея Победы и проводится вот уже восемь лет. В этом году его участниками стали более 2 тысяч человек. Среди традиционных — также концерты Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» по выходным дням. В 2024 году в величественном Зале Полководцев музея на Поклонной горе в рамках этого проекта прошло более 80 музыкальных программ, участниками которых стали свыше 4 тысяч юных вокалистов и музыкантов.

«Главные задачи этого проекта — культурное просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это отличная возможность для детских коллективов выступить на площадке одного из крупнейших музеев и продемонстрировать свой талант его посетителям», — подчеркнула Юлия Зейналова.

Кроме того, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив музей реализует еще один проект для детей — «Главные детские песни». За четыре года существования проекта было выпущено 62 песни, которые стали настоящими хитами и собрали более 100 миллионов прослушиваний в сети Интернет. Эти песни можно услышать не только на сайте самого проекта, но и в Музее Победы.

Всего же на площадке музея на Поклонной горе прошло более 100 кадетских клятв и церемоний принятия клятвы юнармейца, свыше 30 церемоний вручения первых офицерских погон и ритуалов приведения к военной присяге, десятки церемоний торжественных возложений цветов скульптурам «Скорбь» и «Солдат-Победитель».