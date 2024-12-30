В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера фильма «Встретимся вчера». По сюжету Сергей и Аня находятся на пороге развода. За несколько лет семейной жизни они успели крепко друг друга достать. Аня небезосновательно считает Сергея раздолбаем, непригодным к семейной жизни. Сергея достала постоянная раздражительность жены, он уверен, что раньше Аня себя так не вела и была прикольнее. Супруги собираются ехать в ЗАГС, чтобы поставить точку во взаимоотношениях, но судьба распоряжается иначе. Выходя из дома, супруги каждый раз чудесным образом возвращаются в квартиру. И это не единственная странность. На календаре зима, за окном лето, на часах вечные 8:45. И в этой новой реальности им придется как-то уживаться.

Автором сценария выступил Виктор Бондарюк. Продюсировали проект Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян, кресло режиссера-постановщика занял Александр Богуславский.

В фильме также снялись Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий и другие.

«Меня заинтересовал этот проект тем, что он является своеобразным изучением человеческих взаимоотношений. Для меня это история о том, как важно уметь выражать свои чувства, признавать свои ошибки, слышать, а не просто слушать, ставить себя на место другого человека. О том, как важно учиться прощать и давать второй шанс и себе, и окружающим», – говорит актриса Аглая Тарасова.

«В процессе чтения сценария я понял, что, не смотря на достаточно легкое повествование, фильм затрагивает очень правильные вопросы — то, с чем мы все сталкиваемся в личных и профессиональных отношениях: обиды, недосказанности, к чему они приводят, как с ними жить или как их избежать. Поэтому я уверен, что этот фильм может быть очень полезен зрителю. Меня он действительно заставил задуматься о некоторых важных вещах. Наверно, это и есть сила искусства», – рассказал актёр Артем Ткаченко.

«Основная сложность проекта в том, что у нас достаточно сложная декорация-трансформер: у нас подъезжают, отъезжают, меняются стены, камера находится то в декорации, то вне ее, переезжает из комнаты в комнату не через двери, а как бы через стены, у нас также снимающийся потолок, очень много передекоров, внутрикадрового монтажа. Это не только основная сложность, но и фишка проекта, и вызов», – поделился режиссер-постановщик Александр Богуславский.