Лучшим на фестивале «Открытый город» стал проект общественного пространства в Солнцеве

С 14 по 17 ноября 2024 года в Музее архитектуры им. А.В. Щусева открылась выставка «Архитектура духа», которая стала финалом фестиваля «Открытый город» – ежегодного проекта Москомархитектуры в области архитектурного образования и карьеры.

В этом году фестиваль был посвящен теме сакрального в архитектуре. Кураторы «Открытого города» бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» пригласили участников подумать, каким могло бы быть современное «пространство духа» как внутри, так и вне религиозной функции, и предложить новый взгляд на формы и типологии современной сакральной архитектуры.

«Всегда при выборе задачи фестиваля мы стараемся пролить свет на актуальную, но неочевидную тему. Мы инициируем диалог и размышления, акцентируем внимание людей на теме, а потом трансформируем эти идеи в реальные проекты. Сейчас мы находимся на пороге ренессанса духовной архитектуры и сакральных пространств. Я уверен, что скоро мы увидим множество интересных проектов в этой области», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Коллективные исследования студентов и кураторов подтвердили этот тезис: из 13 проектов, представленных в финале, только 3 имеют отношение к храмовому зодчеству, остальные 10 – это размышления молодых людей о ценностях, чувствах и состояниях, в которые погружается человек, соприкасаясь с сакральным. Результатом размышлений каждой команды стали 3 медиума – книга, картинка, фильм, с которыми можно ознакомиться на сайте фестиваля.

«Сакральная архитектура, прежде всего, не имеет никакого отношения к архитектуре в обычном ее понимании: это не кирпичные стены и своды, а состояние человека», – отметил на открытии выставки архитектор и художник Александр Бродский.

В этом году лучший проект фестиваля выбирало профессиональное жюри из 11 человек – архитекторов, художников, кураторов, музейных специалистов и профильных журналистов, среди которых: главный архитектор Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви Андрей Юревич, архитекторы Тотан Кузембаев; Илья Мукосей; Антон Надточий, ATRIUM; Константин Ходнев, DNK ag; Александр Салов, osetskaya.salov; Сергей Марков, Бюро А4; Наталья Порошкина, MAP architects; а также Алина Сапрыкина, музейный эксперт, куратор, преподаватель философского факультета МГУ; художник, куратор Сабина Чагина; Юлия Шишалова, главный редактор «Проекта Россия».

Победителем «Открытого города» в 2024 году стала команда воркшопа «Сакральное в пространстве повседневности: от уединения к объединению» (кураторы: Юлия Тряскина, Елена Логоватовская, UNK interior), которая разработала проект общественного пространства, защищенного от городской суеты, где человек мог бы соприкоснуться с духовным измерением бытия.

«Фестиваль «Открытый город» – поистине уникальное событие, которое приглашает молодых архитекторов к созидательному творчеству по развитию нашей столицы. На финальной выставке в этом году 13 архитектурных команд представили обществу свои размышления на тему сакрального измерения города, здания, человека», – уточнил председатель Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви митрополит Наро-Фоминский Никандр.

В 2024 году на фестиваль было подано около 700 заявок от студентов со всей страны. Конкурсный отбор для участия в 13 воркшопах прошли 130 студентов из 30 творческих вузов и 16 городов.

В рамках образовательной программы фестиваля участники побывали с экскурсиями в православных храмах, в том числе новых, построенных девелоперскими компаниями, протестантских церквях, Московской соборной мечети, а также в «храме науки» – новом кластере Бауманского университета по проекту Сергея Кузнецова и ТПО «ПРАЙД». В рамках программы прошел цикл бесед о природе сакрального и его разных медиумах – искусстве, театре, природе, священных текстах – в Пушкинском музее, «Электротеатре», школе Masters, в пространстве A-House и Фондовой оранжерее Главного ботанического сада Российской академии наук.

В число победителей фестиваля, помимо команды воркшопа бюро UNK, вошли авторы лучшего портфолио и лучшей дипломной работы 2024 года: студент МАРХИ Марк Кузнецов и студентка СпбГАХ им. Ильи Репина Ирина Кащеева. Также организаторами были отмечены студенты, активно участвовавшие в фестивале, – Илья Дякин (ГУЗ), программа «Город для меня» и Алина Паршикова (МАРХИ), спецпроект «Архитектура через офорт».

Все победители в декабре отправятся в образовательную поездку в Суздаль – это стало возможным благодаря поддержке генерального партнера фестиваля концерна «КРОСТ» и официальных партнеров – компании «Главстрой», BMS Development Group и MR Group. Партнерами экспозиции в «Руине» стали бюро светового дизайна RAUM при участии компании Aledo и питомник Ecoplant, предоставивший растения для выставки.