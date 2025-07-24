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Домой366INFO.RUЛюбимыми комедийными актерами россиян стали Павел Деревянко и Марина Федункив 

Любимыми комедийными актерами россиян стали Павел Деревянко и Марина Федункив 

editor
By editor
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Павел Деревянко. Три сестры
Павел Деревянко. Три сестры

Аналитики МТС решили выяснить, какие комедии смотрят россияне и кого из актеров считают главными звездами жанра. Опрос проходил среди абонентов МТС в возрасте от 25 до 55 лет и показал, что подавляющее большинство россиян любят смотреть комедии (92%), притом женщины чаще выбирают для просмотра ромкомы (47%), а мужчины — черные комедии (35%). Ситкомы одинаково популярны среди представителей обоих полов (30% мужчин, 31% женщин). 

Любимым комедийным актером россиян стал Павел Деревянко — его выбрали более 36% респондентов. Звезда «Беспринципных» и «Первого номера» оказался одинаково популярен среди разных возрастных групп: за него проголосовали как респонденты в возрасте от 25 до 30 лет (30%), так и опрашиваемые в возрасте от 46 до 55 лет (40%).  

Деревянко сыграл одну из главных ролей в сериале «Три сестры». Его герой — массажист Никита, с которым героиня Ларисы Гузеевой, владелица ювелирного бизнеса Татьяна, возвращается из отпуска. Никита моложе Татьяны на 20 лет.

Никита Кологривый. Театральная зона
Никита Кологривый. Театральная зона
Николай Фоменко. Нереалити-2
Николай Фоменко. Нереалити-2

Второе место занял Николай Фоменко (20%), известный в том числе по таким проектам, как «Почка» и «Нереалити», а на третьей строчке расположился Никита Кологривый («Слово пацана», «Два холма», «Театральная зона»). 

Среди комедийных актрис вне конкуренции оказалась Марина Федункив — ее выбрали 46% россиян, причем чаще это делали женщины (55% против 36% у мужчин). Мужчины, в свою очередь, выбрали своей фавориткой Яну Кошкину (25% против 10% у женщин).

Яна Кошкина. Сергий-против нечисти. Яга
Яна Кошкина. Сергий-против нечисти. Яга
Марина Федункив. Кафе «Куба»
Марина Федункив. Кафе «Куба»

Фото © пресс-служба МТС

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