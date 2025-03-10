Любовь против террора

Впервые в России, на сцене музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко поставлена опера «Андре Шенье» — самое известное сочинение итальянского композитора Умберто Джордано, одного из ярких представителей музыкального веризма.

Это сочинение о поэте Андре Шенье, очевидце и участнике революционных событий во Франции конца XVIII века, вдохновило на размышления инициатора и постановщика спектакля – художественного руководителя оперной труппы и главного режиссера театра Александра Тителя. Вслед за композитором режиссер поднимает вопрос о роковой роли революций, несущих разрушение не только странам, но и отдельным людям, пытается понять логику процесса трансформации идеалов революции. Рассуждая о месте Художника в революции, о его ответственности перед настоящим и будущим, Александр Титель показывает «любовь и искусство в хаосе революции», выбрав это основной темой спектакля.

Музыка оперы Умберто Джордано, малоизвестная российскому слушателю, полна драматизма и богатейшей палитры эмоций, ярких индивидуальных характеристик и темброво-динамического разнообразия. В ней органично сплавлены стилизованные музыкальные мотивы XVIII века, знаменитые мелодии Великой французской революции, такие как Çaira и Marseillaise, и глубоко психологичные музыкальные характеристики, раскрывающие широкий спектр чувств главных персонажей – поэта-революционера Андре Шенье, его возлюбленной Маддалены, готовой ради любви на самопожертвование, Шарля Жерара, прошедшего трудный путь от слуги до революционера и осознавшего, что плоды революции не так однозначны.

Сюжет каждой картины оперы – это эпизоды революционных событий с 1789 по 1794 годы, переданные через жизнь отдельных людей – тех, кто сопротивлялся революции, как Графиня де Куаньи, и тех, кто видел в ней героический пафос – ее слуга Шарль Жерар, поэт Андре Шенье, – но затем жестоко обжегся о её плоды.

В ярко красном каркасе сценографии с арочными проемами, созданной Александром Боровским, угадывается образ здания эпохи классицизма, отсылающий к исторической эпохе. В первой картине, во время светского приема в доме графини де Куаньи, в который врывается толпа нищих, этот образ воспринимается как предвестник кровавых событий, а во второй, когда революционный террор в разгаре, улицы и кафе с разбитыми стеклами наполняют торговки, куртизанки и солдаты, этот красный каркас становится символом разрухи. В третьей картине, где происходит революционный трибунал, и вдохновители революции, среди которых Андре Шенье, становятся ее жертвами, этот красный каркас воспринимается как символ террора. В последней картине, события которой разворачиваются в тюрьме Сен-Лазар, куда к приговоренному к смерти Андрей Шенье проникает его возлюбленная Маддалена, обманным путем добившись подмены на осужденную, чтобы вместо нее принять смерть вместе с возлюбленным на эшафоте, красный каркас, заполненный серыми полотнами, падающими вниз, напоминает гильотину.

Маддалену, дочь графини де Куаньи, революция лишила всего – родных и близких, отчего дома, средств к существованию. У нее осталась лишь ее трепетная любовь к поэту, которая объединила их еще во время первой встречи, на приеме в доме графини… Пронеся свою любовь сквозь жерло революции, влюбленные противопоставили ее террору и приняли смерть как избавление от насилия, как единственную возможность остаться вместе навсегда. Центр последней картины – страстный дуэт Андре Шенье и Маддалены, воспевающий всепобеждающую и всепрощающую любовь, он становится мажорной кульминацией лирической линии оперы.

Костюмы, выполненные Марией Боровской, также выдержаны в красной цветовой гамме. Создавая 170 эскизов для спектакля, она вдохновлялась картинами эпохи раннего Ренессанса и придумала изображения на платьях и камзолах в коллажной технике из фрагментов произведений Рубенса, Ван Дейка и Корреджо из коллекции Государственного Эрмитажа.

Приглашенный итальянский дирижер Пьетро Маццетти, впервые сотрудничавший в этой постановке с русским режиссером и высоко оценивший ресурсы труппы театра, создал драматичное и драматургически цельное музыкальное полотно, вместе с тем рафинированное по динамике и тембровой палитре.

Музыкальные партии, написанные Джордано, вокально непросты и требуют высочайшего мастерства во владении голосом и техникой «recitar cantando» (мелодизированного речитатива). Солисты МАМТ обладают такими возможностями, и не в одном составе. Ведущие солисты, Нажмиддин Мавлянов в роли Андре Шенье, Елена Гусева в роли Маддалены, Антон Зараев, исполнивший Шарля Жерара, не только демонстрируют великолепное вокальное мастерство, но столь глубоко раскрывают мир своих героев, что захватывают слушателя в орбиту их внутренней жизни. Они заставляют вместе с персонажами переживать личную трагедию людей, судьба которых вплетена в события Французской революции, получившие глубоко трагичный разворот в либретто оперы, написанном Луиджи Иллики.

Великолепны артисты, исполнившие второстепенные роли: Оксана Корниевская, Роман Улыбин, Валерий Микицкий, Екатерина Лукаш, Габриель Де-Рель, Евгений Качуровский и др.

Постановка «Андре Шенье», ставшая российской премьерой великого сочинения Умберто Джордано – значимое событие не только для Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, но и для всего музыкального мира страны.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото предоставлены пресс-службой театра