«МАЙЯПЛИСЕЦКАЯ100ЛЕТ»: Бахрушинский музей и АО «Гознак» представили сувенирную банкноту

Бахрушинский театральный музей и АО «Гознак» в Центре театральной истории на Павелецкой представили совместный проект — сувенирную коллекционную банкноту, выпущенную к 100-летию со дня рождения великой русской балерины Майи Михайловны Плисецкой. Презентация состоялась в Центре театральной истории на Павелецкой, став частью масштабной юбилейной программы музея.

«Бахрушинский театральный музей — крупнейший хранитель наследия Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. На протяжении многих лет нас связывала искренняя дружба, и в 2022 году Родион Константинович передал музею в дар квартиру, в которой он и Майя Михайловна прожили долгие годы. Вместе с квартирой в коллекцию музея вошли 10 000 единиц хранения: эскизы костюмов, афиши и фотографии, платья, сценические костюмы и другие материалы. Мы с глубоким почтением относимся к памяти и наследию этого выдающегося творческого и личного союза, длившегося более полувека. Музеем был реализован масштабный выставочный проект «Плисецкая. Полюс магии», посвященный жизни и творчеству Майи Михайловны. Выставка уже была представлена в Казани, Рязани и Пекине, а совсем скоро откроется в Туле, продолжая знакомить города России и мира с многогранным наследием легендарной балерины. Параллельно музей развивает и другие выставочные инициативы. Проект «Плисецкая. Арена жизни», некогда покоривший Париж, уже прошёл в Люксембурге, а в ближайшем будущем будет представлен в Бельгии, где познакомит новую аудиторию с историей и художественным миром Майи Плисецкой. Создание банкноты к 100-летию Майи Михайловны — наша дань памяти Майе Плисецкой. Её имя навсегда вписано в историю мирового искусства, и мы гордимся возможностью участвовать в сохранении и увековечении её памяти, продолжая её культурную миссию и передавая наследие новым поколениям», – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

«Майя Михайловна Плисецкая олицетворяла собой без преувеличения целую эпоху в русском балете. Значение её таланта для отечественной культуры трудно переоценить. Поэтому мы благодарны Бахрушинскому музею за возможность реализации такого совместного проекта. Нужно сказать, что тема балета – пожалуй, одна из самых ярких и запоминающихся в изделиях Гознака. Она, как правило, находит самый теплый отклик у коллекционеров, бонистов и нумизматов. Сувенирная банкнота, которую мы сегодня представляем, — это результат совмещения смыслов и бесценного культурного наследия, оберегаемого Бахрушинским музеем с одной стороны, и современных технологических возможностей Гознака – с другой. Она оснащена комплексом самых современных и эффектных полиграфических технологий, в числе которых — уникальные разработки Гознака. Поэтому, несмотря на то, что эта банкнота не является платежным средством, и ей нельзя расплатиться в магазине, на мой взгляд, она послужит прекрасным подарком и дополнением тематической коллекции для всех почитателей таланта Майи Плисецкой и всех тех, кому близка тема русского балета», — отметил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.



В основу дизайна сувенирной банкноты легли шесть уникальных фотографий из собрания Бахрушинского музея, включая легендарные кадры Майи Плисецкой в партии Кармен, портретные изображения разных лет и редкий совместный снимок балерины с Родионом Щедриным. Каждое изображение было тщательно отобрано специалистами Гознака и музея специально для проекта.

Художественная концепция банкноты выстроена как многогранное визуальное повествование о творческой судьбе и феномене личности Майи Плисецкой. На лицевой стороне центральным образом стал выразительный портрет балерины, подчёркивающий её сценическую красоту, силу характера и масштаб артистической личности. Ниже размещено изображение пуант из музейного фонда — лаконичный и узнаваемый символ балетного искусства и великого сценического труда. Композицию дополняет сюжет, посвящённый уникальному творческому и личному союзу Плисецкой и Щедрина.

Оборотная сторона полностью посвящена «Кармен-сюите» — одному из самых ярких и новаторских балетов XX века, перевернувшему представления о пластике, сценической выразительности и хореографии эпохи. Композиция разворачивается снизу вверх, как путь становления: архивный кадр маленькой Майи в балетном классе — начало, над ним — два образа Кармен в исполнении Плисецкой — вершина творческого перевоплощения и всемирного признания.

Отдельный интерес представляет защитный комплекс банкноты. Прежде всего, в ее основе — банкнотная бумага из 100% хлопка с включением защитных волокон. Такая бумага сегодня применяется при изготовлении банкнот, она отличается на ощупь и сама по себе является защитным признаком. Эта бумага содержит в себе водяной знак в виде здания Бахрушинского музея, который можно увидеть на просвет в верхней части банкноты.

Элемент дизайна в форме лилии, который размещен вверху справа на лицевой стороне банкноты, совмещает в себе сразу два оптически-переменных защитных признака, один из которых – новейшая разработка Гознака под названием «Combi». Если посмотреть на этот участок банкноты под острым углом, лепестки лилии окрасятся в разные цвета, а в её нижней части появится силуэт лебедя. Если под этим же углом развернуть банкноту на 90 градусов, изображение лебедя пропадет, зато контур балерины внутри цветка заполнится розовым цветом. Если продолжить вращать банкноту, развернув ее на 180 градусов, снова возникнет изображение лебедя, но уже другого цвета. Поменяется также и цвет лепестков. Эта же защитная технология, но в ином исполнении, применена на оборотной стороне. Левая часть стилизованного изображения веера вверху банкноты при наклоне как бы окрашивается муаровыми полосами.

В оформлении банкноты использованы микротексты, которые можно рассмотреть только под лупой. Например, в контуре стилизованных пуант, а также в центральном портрете балерины на лицевой стороне банкноты можно прочесть «МАЙЯПЛИСЕЦКАЯ100ЛЕТ».

Наконец, если посмотреть на банкноту под ультрафиолетовой лампой, она «вспыхивает» яркими красками благодаря эффекту люминесценции. На банкноте размещены скрытые элементы дизайна, которые можно увидеть только при ультрафиолетовом или инфракрасном излучении. Например, на лицевой стороне слева от изображения пуант размещено скрытый силуэт балерины, а над лилией — скрытый логотип Бахрушинского музея.

Банкнота выпущена тиражом 20 000 экземпляров, две тысячи из которых передаются Бахрушинскому музею. Еще сто пятьдесят экземпляров переданы Гознаком в дар Большому театру.