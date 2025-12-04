Оплата публикаций

Финальный цикл IV Всероссийского музыкального конкурса завершен

музыкальный конкурс
Фото: пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

В Санкт-Петербурге ярким Гала-концертом завершился финальный цикл IV Всероссийского музыкального конкурса, который проходил с 25 по 29 сентября 2025 года по специальности «Дирижирование оркестром русских народных инструментов» в Москве и с 21 по 29 ноября по специальностям «Народные инструменты» и «Ансамбли русских народных инструментов» в Санкт-Петербурге.

На конкурс поступило более 200 заявок из Астрахани, Балашихи, Белгорода, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Краснодара, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петрозаводска, Прокопьевска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сарова, Солнечногорска, Тамбова, Твери, Ульяновска, Уфы, Хабаровска.

Площадками конкурса в Санкт-Петербурге стали камерные залы Мариинского-2, Зал Рахманинова и Концертный зал Мариинского театра. В Москве конкурсные прослушивания проходили в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Выступления участников конкурса сопровождали Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова (Москва), Симфонический оркестр Мариинского театра (Санкт-Петербург).

Все события музыкального состязания транслировались в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его официальном сообществе ВКонтакте. За конкурсными событиями в Москве и Санкт-Петербурге в режиме онлайн следили более 4 000 000 зрителей из разных регионов России.

В жюри конкурса вошли авторитетные мастера музыкальной сцены и педагоги.

По решению членов жюри лауреатами стали:

«Дирижирование оркестром русских народных инструментов»:

  • 1-я премия и звание Лауреата — Моисеенко Василий (ЦФО, Липецк);
  • 2-я премия и звание Лауреата — Силиванов Виталий (СЗФО, Санкт-Петербург);
  • 3-я премия и звание Лауреата — Белов Артём (ПФО, Ульяновск);
  • Почётный диплом — Файзрахманов Ирек (ПФО, Набережные Челны).

«Балалайка»:

  • 1-я премия и звание Лауреата — Попов Иван (ЦФО, Москва);
  • 2-я премия и звание Лауреата — Бельник Максим (СЗФО, Санкт-Петербург);
  • 3-я премия и звание Лауреата — Полосаев Никита (ЦФО, Москва), Солдаткина Екатерина (СЗФО, Санкт-Петербург);
  • 4-я премия и звание Лауреата — Шмойлов Александр (ЦФО, Москва), Коновалов Максим (УФО, Екатеринбург);
  • 5-я премия и звание Лауреата — не присуждена;
  • 6-я премия и звание Лауреата — не присуждена.
  • Специальная премия «Лучший концертмейстер конкурса» – Дельдина Светлана (ЦФО, Москва)

«Баян и аккордеон»:

  • 1-я премия и звание Лауреата — Алеветдинов Роберт (ЦФО, Москва);
  • 2-я премия и звание Лауреата — Кортиков Матвей (ПФО, Нижний Новгород), Милентьев Дмитрий (ЮФО, Ростов-на-Дону), Шкворов Аркадий (СЗФО, Санкт-Петербург);
  • 3-я премия и звание Лауреата — Логанов Алексей (ЦФО, Москва), Кузнецов Максим (ЦФО, Москва);
  • 4-я премия и звание Лауреата — не присуждена;
  • 5-я премия и звание Лауреата — не присуждена;
  • 6-я премия и звание Лауреата — не присуждена.

«Гитара»:

  • 1-я премия и звание Лауреата — Коротков Михаил (ЦФО, Москва);
  • 2-я премия и звание Лауреата — Козлов Евгений (ЦФО, Москва);
  • 3-я премия и звание Лауреата — Захарян Артем (СЗФО, Санкт-Петербург);
  • 4-я премия и звание Лауреата — Валиев Роман (ПФО, Казань);
  • 5-я премия и звание Лауреата — Смольянинов Фёдор (СФО, Новосибирск);
  • 6-я премия и звание Лауреата — Махначев Павел (ПФО, Нижний Новгород).

«Домра»:

  • 1-я премия и звание Лауреата — Ракушина Елизавета (ЦФО, Москва);
  • 2-я премия и звание Лауреата — Сагдеева Диляра (ЦФО, Москва);
  • 3-я премия и звание Лауреата — Стреляев Илья (ЦФО, Москва);
  • 4-я премия и звание Лауреата — Герасимов Алексей (ЦФО, Москва), Давтян Артём (СФО, Новосибирск);
  • 5-я премия и звание Лауреата — не присуждена;
  • 6-я премия и звание Лауреата — Казанцев Александр (УФО, Екатеринбург).
  • Специальная премия «Лучший концертмейстер конкурса» – Ронжин Вячеслав (ЦФО, Москва)

«Ансамбли русских народных инструментов»:

  • 1-я премия и звание Лауреата — Квартет домр «Веретено» (УФО, Екатеринбург). В составе: Рыжкова Наталья (домра прима), Манина Виктория (домра прима), Мосягина Ольга (домра-альт), Березовская Ольга (домра-бас).
  • 2-я премия и звание Лауреата — QuintEssential (СЗФО, Санкт-Петербург). В составе: Скокова Анастасия (домра), Амелин Артем (баян), Шляков Павел (балалайка-контрабас), Марин Владимир (балалайка), Князев Никита (домра-альт).

Квартет баянистов имени А.В. Крупина (СФО, Новосибирск). В составе: Глушков Александр (баян), Куш Кирилл (аккордеон), Давыдов Константин (баян), Рубин Артем (баян).

  • 3-я премия и звание Лауреата — Дуэт гитаристов Дементьевы Глеб и Анастасия (ПФО, Саров). В составе: Дементьев Глеб (гитара), Дементьева Анастасия (гитара)

Казанское трио баянистов (ПФО, Казань). В составе: Фахразиев Сайдаш (баян), Дудкин Ильназ (баян), Гиниятов Рамазан (баян).

  • 4-я премия и звание Лауреата — не присуждена.
  • 5-я премия и звание Лауреата — Incanto Duo (СЗФО, Санкт-Петербург). В составе: Гришичев Иван (баян), Чекалова Дарья (аккордеон).
  • 6-я премия и звание Лауреата — не присуждена.

Всероссийский музыкальный конкурс является крупнейшим творческим состязанием страны среди музыкантов. Как отметила в своем приветствии Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, «за 15 лет проведения конкурса участие в состязаниях приняли более трех тысяч исполнителей, многие из которых впоследствии достигли выдающихся профессиональных результатов. Для молодых музыкантов проект является стимулом к самосовершенствованию и первым шагом к признанию».

Новый цикл конкурса в 2026 году откроют специальности «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение».

Учредителями Конкурса являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

