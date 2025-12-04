Оперная певица Ксения Дежнева покорила жюри нового телепроекта «Браво! Бис!»

Ксения Дежнева — оперная певица с безошибочно узнаваемым тембром и солистка оркестра МВД России — заявила о себе в новом телепроекте «Браво! Бис!», где уже в первом своём появлении произвела настоящий фурор. Исполнив легендарную «Улетай на крыльях ветра», Дежнева получила высший балл от жюри, моментально став одной из самых обсуждаемых участниц.

Ксения выросла в семье, где музыка была не просто увлечением — скорее, воздухом. После окончания музыкального училища и затем Московской консерватории певица быстро проявила себя как артистка, способная объединять академическую школу и современное звучание. Её карьера развивалась стремительно: от побед на вокальных конкурсах до приглашения стать солисткой оркестра МВД — статуса, который доверяют лишь по-настоящему выдающимся голосам.

Участие в новом телепроекте стало логичным шагом вперёд — и ярким подтверждением того, что классический вокал сегодня может звучать свежо, мощно и по-настоящему обволакивающе.

Высший балл за «Улетай на крыльях ветра» — не просто цифра, а знак: Ксения Дежнева входит в число тех артистов, которые умеют удерживать внимание и вносить в традицию новое дыхание.