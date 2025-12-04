Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEОперная певица Ксения Дежнева покорила жюри нового телепроекта «Браво! Бис!»

Оперная певица Ксения Дежнева покорила жюри нового телепроекта «Браво! Бис!»

T2
By T2
100
ксения дежнева
Фото: пресс-служба телепроекта «Браво! Бис!»

Ксения Дежнева — оперная певица с безошибочно узнаваемым тембром и солистка оркестра МВД России — заявила о себе в новом телепроекте «Браво! Бис!», где уже в первом своём появлении произвела настоящий фурор. Исполнив легендарную «Улетай на крыльях ветра», Дежнева получила высший балл от жюри, моментально став одной из самых обсуждаемых участниц.

Ксения выросла в семье, где музыка была не просто увлечением — скорее, воздухом. После окончания музыкального училища и затем Московской консерватории певица быстро проявила себя как артистка, способная объединять академическую школу и современное звучание. Её карьера развивалась стремительно: от побед на вокальных конкурсах до приглашения стать солисткой оркестра МВД — статуса, который доверяют лишь по-настоящему выдающимся голосам.

Участие в новом телепроекте стало логичным шагом вперёд — и ярким подтверждением того, что классический вокал сегодня может звучать свежо, мощно и по-настоящему обволакивающе.

Высший балл за «Улетай на крыльях ветра» — не просто цифра, а знак: Ксения Дежнева входит в число тех артистов, которые умеют удерживать внимание и вносить в традицию новое дыхание.

Предыдущая статья
Музыка восходящего солнца: Ориентир IV. Восток далёкий. Игрушечный и кровавый Китай

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru