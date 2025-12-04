Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваДокументальный фильм «Садон: черная река» представят в Москве

Документальный фильм «Садон: черная река» представят в Москве

T2
By T2
114
Садон: черная река

В Киноцентре «Домжур» 7 декабря пройдет открытый премьерный показ документального фильма «Садон: черная река» с участием авторов. Картина рассказывает историю жителей «города-призрака» или «поселка-призрака» в Северной Осетии — Садона.

Садон: черная река

Такое негласное название населенный пункт получил после крупного наводнения 2002 года, когда крошечная речка Садонка разлилась на десятки километров и затопила два шахтерских поселка: Садон и Галон. После катастрофы поселения исчезли с карты — людей переселили, полуразрушенные здания законсервировали. С тех пор в этих глухих местах можно было встретить разве что диких зверей и редких туристов-сталкеров, которые путешествуют по заброшенным объектам.

Такое описание некогда цветущего шахтерского поселка Садон прочитала режиссер фильма Анастасия Шкитина в Интернете и отправилась на съемки. Вот только на деле все оказалось совсем иначе.

Садон: черная река

«Сейчас мы готовимся к московской премьере, но уже показали картину в родном регионе. Очень интересно было наблюдать за тем, с каким предубеждением люди относятся к материалам о Садоне. Они думали, что мы будем демонстрировать красивые руины и говорить о том, что здесь давно никто не живет. Но задача нашей команды была совсем в другом — мы постарались показать Садон таким, каким он есть на самом деле, по крайней мере, в наших глазах. И прямо скажем, это место нас удивило и надолго влюбило в себя», — отмечает режиссер Анастасия Шкитина.

Садон: черная река

Садон: черная река

Съемки документального фильма длились больше года. За это время команда осуществила порядка десятка киноэкспедиций. Реализация картины стала возможной благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Предыдущая статья
Вышел тизер комедийного сериала «Жека Рассел» с Екатериной Климовой

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru