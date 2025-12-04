Документальный фильм «Садон: черная река» представят в Москве

В Киноцентре «Домжур» 7 декабря пройдет открытый премьерный показ документального фильма «Садон: черная река» с участием авторов. Картина рассказывает историю жителей «города-призрака» или «поселка-призрака» в Северной Осетии — Садона.

Такое негласное название населенный пункт получил после крупного наводнения 2002 года, когда крошечная речка Садонка разлилась на десятки километров и затопила два шахтерских поселка: Садон и Галон. После катастрофы поселения исчезли с карты — людей переселили, полуразрушенные здания законсервировали. С тех пор в этих глухих местах можно было встретить разве что диких зверей и редких туристов-сталкеров, которые путешествуют по заброшенным объектам.

Такое описание некогда цветущего шахтерского поселка Садон прочитала режиссер фильма Анастасия Шкитина в Интернете и отправилась на съемки. Вот только на деле все оказалось совсем иначе.

«Сейчас мы готовимся к московской премьере, но уже показали картину в родном регионе. Очень интересно было наблюдать за тем, с каким предубеждением люди относятся к материалам о Садоне. Они думали, что мы будем демонстрировать красивые руины и говорить о том, что здесь давно никто не живет. Но задача нашей команды была совсем в другом — мы постарались показать Садон таким, каким он есть на самом деле, по крайней мере, в наших глазах. И прямо скажем, это место нас удивило и надолго влюбило в себя», — отмечает режиссер Анастасия Шкитина.

Съемки документального фильма длились больше года. За это время команда осуществила порядка десятка киноэкспедиций. Реализация картины стала возможной благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.