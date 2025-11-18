Оплата публикаций

Ксения Дежнева и Даниил Беспалов выпустили клип на композицию «Родина моя»

родина моя - клип

В свет вышел клип на песню «Родина моя». Это совместная работа оперной певицы Ксении Дежневой и Даниила Беспалова. Автором текста стал известный поэт-песенник Константин Арсенев.

Эта музыкальная работа — искреннее и трогательное отражение многообразия и богатства нашей страны, снятая в Национальном центре «Россия» на интерактивной экскурсии «Путешествие по России». Песня подчёркивает единство и красоту разных национальных культур, объединённых одной большой Родиной и популяризирует как нашу многонациональную культуру, так и проект экспозиции.

Музыкальный проект «Родина моя», созданный Константином Арсеневым и Navigator Records при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — это песня, которая звучит сердцем каждой души.

Здесь начинается путешествие по самым ярким уголкам нашей страны — через мощные ритмы, искренние слова и завораживающие кадры клипа про Родину. Клип на песню, написанную на стихи Константина Арсенева, – это современный гимн любви к своей стране.

