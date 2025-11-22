Миллениалы чаще остальных смотрят сериалы и фильмы с психологическим сюжетом, чтобы справляться с переживаниями

В преддверии Дня психолога онлайн-кинотеатр KION и психологическая платформа Alter изучили спрос россиян на фильмы и сериалы с психологическим сюжетом, а также на услуги психологов. Специалисты считают, что рост интереса к триллерам, драмам и детективам отражает эмоциональный запрос на профессиональную помощь. Чаще других «психологические» жанры смотрит аудитория 35–44 лет — самые частые запросы к психологам у этой группы связаны c самооценкой и трудностями в управлении эмоциями.

По данным аналитики KION, проводимой с января по ноябрь 2025 года, спрос на психологические триллеры вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на драмы — на 10%. Жанр детектива сохраняет стабильно высокий интерес. Рост популярности «психологических» жанров заметнее всего среди зрителей 35–44 лет. Так, триллеры наиболее востребованы среди мужчин этой возрастной группы, а детективы и драмы — среди женщин.

Список самых популярных триллеров возглавляет сериал «Бар “Один звонок”», за ним следуют сериалы «Тайга», «Хирург», «Замаячный» и «Берлинская жара» — последний как раз собирает у экранов преимущественно мужскую аудиторию. В жанре детектива чаще всего смотрят такие сериалы как «Хрустальный», «Обоюдное согласие», «Здесь все свои», «Черное солнце» и «Злые люди». Среди драм хитами стали «Почка», «Первый номер», «Нереалити», «Танго на осколках».

Интересно, что зрительская аудитория психологических жанров не совпадает с когортой людей, которые обращаются к психологу: по данным платформы Alter, ядро последней — женщины от 18 до 34 лет, они составляют 66% всех клиентов. Вместе с мужчинами той же возрастной группы доля достигает 82%. Категория 36–45 лет — основная часть любителей психологических фильмов — занимает лишь 14% всех, кто идет в терапию. Почему так?

«Несовпадение по возрасту объясняется разными способами эмоциональной регуляции и разной готовностью обращаться за помощью. Люди 35–44 лет чаще выбирают косвенные способы справляться с переживаниями — в том числе через фильмы и сериалы, которые позволяют безопасно “примерить” эмоциональные сценарии на себя. Вымышленные истории могут выступать как форма эмоциональной симуляции и помогают перерабатывать сложный опыт. Поколение 18–35 лет, напротив, чаще прибегает к прямым формам помощи, включая психотерапию. Международные исследования показывают, что молодые люди обращаются к психологам в 2–3 раза чаще старших поколений. Кроме того, у людей 35–44 лет выше барьер стигмы и сильнее убеждение, что “нужно справляться самому”, а при высокой стрессовой нагрузке в этот период жизни (дети, карьера, ипотека) сериалы становятся формой “быстрой эмоциональной регуляции“.», — говорит Анастасия Черткова, клинический директор Alter и практикующий психолог.