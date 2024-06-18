РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойИнтервьюАлександр Кузьмин – Архитектор с большой буквы

Александр Кузьмин – Архитектор с большой буквы

editor
By editor
69
александр кузьмин - главный архитектор москвы

Рассказ о том, как случайный архитектор стал неслучайным, пойдет в документальном фильме, посвященном Александру Кузьмину, который 16 лет занимал должность главного архитектора Москвы. Об этой картине и о том, что в нее не вошло, поделится с порталом «АртМосковия» его вдова Наталья Григорьева.

— Как Александр Викторович всё успевал? Заниматься реконструкцией и реставрацией Большого театра, транспортными развязками и одновременно отстраивать район в Бутово?

— Успеть всё, конечно, невозможно. Саша был цельной личностью, у нас с ним было общее советское воспитание, где ценилось образование, такие слова как честь и достоинство были не пустым звуком. Мой муж был очень организованным человеком, рано просыпался, много работал и мало отдыхал, к сожалению.

— Александр Викторович видел архитектуру многих стран мира. Какой город ему больше всего нравился?

— Он любил отдыхать, путешествовать, но это был специфический отдых, не в классическом понимании. В первую очередь во время отпуска мне необходимо было организовать мужу рабочее место, где его бы никто не беспокоил. Он любил писать на отдыхе, рисовать. Когда я ему говорила: «Санечка, пойдем поплаваем в море». Он мог один раз искупаться за все время пребывания на отдыхе. Для него, к сожалению, здоровье было не на первом месте, он за ним не следил, жил своими проектами и работой.

— Какой город или страна ему нравилась, чья архитектура вдохновляла?

— У него было удивительное качество, он искренне восхищался всему новому, поэтому куда бы мы не приезжали, он всегда с большим интересом изучал город. В любой стране мира, нам, как архитекторам нужен был план города, мы умели его читать и получается, что сразу понимали город. Несмотря на то, что он бывал в разных городах и странах, изучал мировую архитектуру, обожал небольшие старинные русские города, к примеру такие как Псков с его удивительной крепостью, церквами и каменными домами. Мой муж был уверен, что в Европе было время Лондона, которое прошло, потом сломали стены и наступило время Берлина, а сейчас пришло время Москвы. Он характеризовал стиль нашей столицы, как многостилье.

— Какой он видел Москву в будущем?

– Комфортной, удобной, разносторонней, динамичной и, конечно, любимой москвичами и гостями столицы.

– Москва-Сити появилась во многом благодаря Александру Викторовичу. Скажите, ему важно было сохранять исторические здания столицы?

– Конечно важно. Что касается Москва-Сити, то место для этой постройки выбирали долго. Изначально хотелось, чтобы ее было видно в разных районах столицы, так и получилось. Несмотря на критику, которой подвергается этот проект, сегодня им многие любуются и любят гулять по его территории. К тому же он отлично вписался в архитектурный облик города. Если мы находимся в районе Замоскворечья, мы видим вначале Кремль, а за ним уже Москва-Сити. Гуляя рядом с этим объектом, на набережной, наблюдаем его отражение в реке и поражаемся фундаментальностью и мощью. Александр Викторович любил смотреть на Москва-Сити вечером, когда строение подсвечивается и создается ощущение, что находишься где-то в центре мегаполиса. Я считаю, что Кузьмин большой молодец, что отстоял этот проект. Благодаря этому Москва стала еще более многогранной и многоликой.

– Если бы Ваш муж не был архитектором, кем бы он был?

– Иллюстратором или историком. Потому что историю он, на самом деле, знал не понаслышке, иллюстрацией занимался всю жизнь.

– Какой это был человек в быту?

– Непривередливый. Любил вкусно покушать и что для меня очень важно, уважал труд женщины, который для многих мужчин незаметен. Они, приходя домой после работы, где чисто, где вкусно пахнет едой, часто не задумываются какой за этим стоит ежедневный труд жены. Александр Викторович, всегда обращал на это внимание и никогда не скупился на комплименты.

– Какое у него было любимое блюдо?

– Соленые огурцы и бефстроганов с картошкой пюре. Он даже в шутку говорил, что выбрал меня в жены после того, как я его своими солёными огурцами угостила.

– В фильме «Неслучайный архитектор», казалось бы, рассказывают всё о вашем муже, но что бы вы ещё добавили?

– В фильм очень много чего не вошло, потому что, когда я рекомендовала съемочной группе обратиться для интервью к коллегам, чтобы более разносторонне показать образ Александра Викторовича, меня просто останавливали: ведущая картины Лариса Максимова, режиссёр Виктор Ющенко, продюсер Алексей Аркадьевич Горовацкий, время ведь у фильма не безграничное. О моём муже, его профессии, судьбе можно было бы снять не только документальный фильм, но и художественный. И мне почему-то кажется, что он был бы интересен очень многим людям.

Елена ЛАЗУТИНА

Предыдущая статья
Молодые звёзды классической музыки из 8 стран на Международном молодёжном фестивале Чайковского
Следующая статья
Пермский театр «У Моста», признанный лучшим региональным театром России — снова в Москве.

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru