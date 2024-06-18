Александр Кузьмин – Архитектор с большой буквы

Рассказ о том, как случайный архитектор стал неслучайным, пойдет в документальном фильме, посвященном Александру Кузьмину, который 16 лет занимал должность главного архитектора Москвы. Об этой картине и о том, что в нее не вошло, поделится с порталом «АртМосковия» его вдова Наталья Григорьева.

— Как Александр Викторович всё успевал? Заниматься реконструкцией и реставрацией Большого театра, транспортными развязками и одновременно отстраивать район в Бутово?

— Успеть всё, конечно, невозможно. Саша был цельной личностью, у нас с ним было общее советское воспитание, где ценилось образование, такие слова как честь и достоинство были не пустым звуком. Мой муж был очень организованным человеком, рано просыпался, много работал и мало отдыхал, к сожалению.

— Александр Викторович видел архитектуру многих стран мира. Какой город ему больше всего нравился?

— Он любил отдыхать, путешествовать, но это был специфический отдых, не в классическом понимании. В первую очередь во время отпуска мне необходимо было организовать мужу рабочее место, где его бы никто не беспокоил. Он любил писать на отдыхе, рисовать. Когда я ему говорила: «Санечка, пойдем поплаваем в море». Он мог один раз искупаться за все время пребывания на отдыхе. Для него, к сожалению, здоровье было не на первом месте, он за ним не следил, жил своими проектами и работой.

— Какой город или страна ему нравилась, чья архитектура вдохновляла?

— У него было удивительное качество, он искренне восхищался всему новому, поэтому куда бы мы не приезжали, он всегда с большим интересом изучал город. В любой стране мира, нам, как архитекторам нужен был план города, мы умели его читать и получается, что сразу понимали город. Несмотря на то, что он бывал в разных городах и странах, изучал мировую архитектуру, обожал небольшие старинные русские города, к примеру такие как Псков с его удивительной крепостью, церквами и каменными домами. Мой муж был уверен, что в Европе было время Лондона, которое прошло, потом сломали стены и наступило время Берлина, а сейчас пришло время Москвы. Он характеризовал стиль нашей столицы, как многостилье.

— Какой он видел Москву в будущем?

– Комфортной, удобной, разносторонней, динамичной и, конечно, любимой москвичами и гостями столицы.

– Москва-Сити появилась во многом благодаря Александру Викторовичу. Скажите, ему важно было сохранять исторические здания столицы?

– Конечно важно. Что касается Москва-Сити, то место для этой постройки выбирали долго. Изначально хотелось, чтобы ее было видно в разных районах столицы, так и получилось. Несмотря на критику, которой подвергается этот проект, сегодня им многие любуются и любят гулять по его территории. К тому же он отлично вписался в архитектурный облик города. Если мы находимся в районе Замоскворечья, мы видим вначале Кремль, а за ним уже Москва-Сити. Гуляя рядом с этим объектом, на набережной, наблюдаем его отражение в реке и поражаемся фундаментальностью и мощью. Александр Викторович любил смотреть на Москва-Сити вечером, когда строение подсвечивается и создается ощущение, что находишься где-то в центре мегаполиса. Я считаю, что Кузьмин большой молодец, что отстоял этот проект. Благодаря этому Москва стала еще более многогранной и многоликой.

– Если бы Ваш муж не был архитектором, кем бы он был?

– Иллюстратором или историком. Потому что историю он, на самом деле, знал не понаслышке, иллюстрацией занимался всю жизнь.

– Какой это был человек в быту?

– Непривередливый. Любил вкусно покушать и что для меня очень важно, уважал труд женщины, который для многих мужчин незаметен. Они, приходя домой после работы, где чисто, где вкусно пахнет едой, часто не задумываются какой за этим стоит ежедневный труд жены. Александр Викторович, всегда обращал на это внимание и никогда не скупился на комплименты.

– Какое у него было любимое блюдо?

– Соленые огурцы и бефстроганов с картошкой пюре. Он даже в шутку говорил, что выбрал меня в жены после того, как я его своими солёными огурцами угостила.

– В фильме «Неслучайный архитектор», казалось бы, рассказывают всё о вашем муже, но что бы вы ещё добавили?

– В фильм очень много чего не вошло, потому что, когда я рекомендовала съемочной группе обратиться для интервью к коллегам, чтобы более разносторонне показать образ Александра Викторовича, меня просто останавливали: ведущая картины Лариса Максимова, режиссёр Виктор Ющенко, продюсер Алексей Аркадьевич Горовацкий, время ведь у фильма не безграничное. О моём муже, его профессии, судьбе можно было бы снять не только документальный фильм, но и художественный. И мне почему-то кажется, что он был бы интересен очень многим людям.

Елена ЛАЗУТИНА