MR Group создает парк скульптур на территории ЖК MOD

MR Group совместно с Московским музеем современного искусства (ММОМА) начала подготовку объектов для Парка Скульптур, который появится на территории ЖК MOD.

Организаторы рады представить первую участницу проекта, известную художницу Сашу Фролову — члена Творческого союза художников России, секции «Новейшие течения», Международного союза художников ЮНЕСКО; лауреата «Премии Кандинского – 2009» в номинации «Молодой художник года. Проект года»; победительницу конкурса «Альтернативная Мисс Мира 2014» в Лондоне, финалистку Премии ARTE LAGUNA 12.13, участницу выставки финалистов в Арсенале, Венеция; участницу групповых выставок по всему миру (MМОМА, Государственный Русский музей, шоу Dolce&Gabbana, Италия; перформанс в оранжерее Версальского дворца, Франция).

В проекте ЖК MOD Саша Фролова попробует новую технику — работу с металлом, ранее художница создавала надувные скульптуры из латекса, текстиля и различных пленок. «В проекте я представлю свой первый масштабный объект паблик-арта из металла. Для меня это эксперимент и возможность сделать скульптуру для постоянного экспонирования в городе. Мне бы хотелось, чтобы в Москве появлялось больше необычных абстрактных арт-объектов, формирующих новые точки притяжения и расширяющих привычные представления об эстетике городского пространства», — отметила Саша Фролова.

В создании скульптурного парка примут участие художники-скульпторы Айдан Салахова, Игорь Шелковский и Александр Повзнер, а также дуэт мультидисциплинарных художников Ольги и Олега Татаринцевых.

«Наша компания активно поддерживает современное искусство, и мы стараемся привлекать известных художников, архитекторов и дизайнеров для реализации проектов новых жилых комплексов. Новый парк скульптур, по сути, станет музеем под открытым небом и новой точкой на культурной карте столицы. Его открытие запланировано на 2024 год. В рамках проекта каждый автор представит новую работу. Выбранные организаторами художники ведут в своем творчестве диалог с модернизмом ХХ века — направления, которым вдохновлялись и архитекторы жилого комплекса MOD», – рассказывает заместитель генерального директора MR Group Евгения Старкова.

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