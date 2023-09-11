Музей русского импрессионизма открывает выставку «Автор неизвестен. Коснуться главного»

12 октября в Музее русского импрессионизма откроется выставка живописи играфики неизвестных художников конца XIX — первой трети XX века. Имена этих мастеров не установлены в силу исторических обстоятельств, однако их произведения могут встать в один ряд с работами известных живописцев. Экспозиция «Автор неизвестен. Коснуться главного» приглашает посетителей абстрагироваться от личности художника и оценить картины, исходя из основных художественных категорий. Интерактивные элементы помогут узнать, из каких ключевых визуальных характеристик состоит живопись и графика.

Работы с пометкой «н/х» редко попадают в поле зрения широкого зрителя, так как зачастую на выставках предпочтение отдается знаменитым художникам. Первый крупный показ утративших авторство или принципиально неподписанных работ рубежа XIX–XX веков позволит по-новому посмотреть на искусство этого периода в отрыве от произведений, с которыми он традиционно ассоциируется. Часть экспозиции составят работы, авторство которых было установлено за последние 60 лет. Кураторы собрали рассказы музеев и коллекционеров о пути картин «н/х» от поступления в собрание до атрибуции. Такие порой детективные истории сопровождают работы Василия Кандинского и Алексея Явленского, Николая Милиоти и Ивана Клюна и других художников, долгое время числившиеся анонимными.

Пространство музея на -1 и 3 этажах превратится в мультисенсорную лабораторию, состоящую из семи разделов: свет, цвет, форма, композиция, фактура, точка и линия, звук и движение. Гости выставки смогут разложить луч света на цвета, подобрать колористические сочетания, рассмотреть под лупой фактуру и послушать звучание картины, оживить линию, собрать кубистическую композицию и даже разместить собственное произведение в музее.

Проект даст редкую возможность показать работы, которые обыкновенно скрыты от публики в запасниках. Посетители увидят произведения из 6 частных и 30 государственных собраний. В том числе из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева и других. Ряд произведений, среди которых двусторонняя работа Роберта Фалька, «Женский портрет» Давида Бурлюка, «Блокнот» Натана Певзнера и «Композиция» Василия Кандинского, будут дополнены тактильными макетами для незрячих и слабовидящих посетителей. Четыре макета по окончании проекта отправятся в региональные музеи.

Экспозиция подойдет для семейного посещения. В интерактивном путеводителе «Семь секретов одной картины» будут собраны заметки о картинах, вопросы и рекомендации, которые помогут посетителям с детьми построить комфортный маршрут и в увлекательной форме познакомиться с творчеством неизвестных художников. Проект будет сопровождаться обширной просветительской программой для разных возрастов и включать в себя инклюзивные мероприятия.

В каталог войдут статьи кураторов выставки Анастасии Винокуровой и Константина Цаликова, искусствоведов Софьи Багдасаровой и Алексея Наумова. Альбомную часть дополнят истории поступления и атрибуции работ неизвестных авторов в музейные и частные собрания от научных сотрудников и коллекционеров.

Выставка работает: 12 октября 2023 – 21 января 2024 года.

Автор неизвестен. Предположительно Дмитрий Стеллецкий. Девушка с коромыслом. Первая треть ХХ века. Собрание Андрея Васильева. Санкт-Петербруг

Автор неизвестен. Школа Павла Филонова. Автопортрет. До 1930 года. Галеев. Галерея Москва

Автор неизвестен. Кувшин и драпировки. До 1923 года. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Василий Кандинский. № 207. Без названия. 1916. Тюменское музейно-просветительское объединение «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»

Натан Певзнер. Атрибуция Ольги Горнунг. Блокнот. 1917. Екатеринбургский музей изобразительных искусств





Неизвестный художник. Мастерская Репина. Портрет неизвестной в лиловом. 1908. Курская государсвтвенная картинная галерея им. А.А. Дейнеки





Неизвестный художник. Карнавал. Конец 1920-х - начало 1930-х годов. Частное собрание

Неизвестный художник. Натюрморт с игрушками. 1920-е годы. Пермская государственная художественная галерея

Неизвестный художник. Натюрморт. 1910-е годы. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Николай Милоти. Портрет А.П. Боткиной. 1905-1908. Государственный Эрмитаж

Роберт Фальк. Девочка в кресле. 1919-1920 годы

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