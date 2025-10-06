Музей Победы провел праздничные мероприятия ко Дню учителя

Оплата публикаций

журавли победы - концерт в день учителя в музее победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

5 октября Музей Победы организовал большую праздничную программу в честь Дня учителя. В этот день в Парке Победы прошли многочисленные мастер-классы, квесты, соревнования и концерты, а в главном здании музея на Поклонной горе преподаватели и их ученики посетили исторические экскурсии.

В рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» педагоги и их подопечные проходили квест «Вперед к Победе!», а за выполнение заданий их ждали призы и подарки. На интерактивной площадке «Игротека» можно было сыграть в профориентационную игру «Первые. Шаг в Профессию», на площадке «Книга – ключ к Победе!» пройти квиз о выдающихся людях нашего Отечества, а на спортплощадке попробовать свои силы в армрестлинге, посоревноваться в городках и шахматах.

На многочисленных концертных площадках прошли музыкальные и хореографические выступления. Подарок для учителей подготовили коллективы начинающих артистов и профессионалов из Москвы и Подмосковья. Кроме того, на главной сцене филиала Музея Победы — Музея «Г.О.Р.А.» состоялся праздничный фестиваль «Учитель. Друг. Наставник».

«Мы хотим отдать долг, уважение, честь и благодарность нашим учителям, потому что я считаю, что абсолютно во всех сферах жизни учителя обязательно должны быть, и без них мы бы не смогли сделать абсолютно ничего. Я считаю, что учителя — это настоящие герои, которые несут на своих плечах просто огромный груз образовательно-культурно-воспитательного направления, поэтому я тоже как педагог отношусь к этой касте, уважаю всех своих коллег и тех, кто несет этот, можно сказать, творческий, но героический подвиг. И от себя лично поздравляю всех с Днем учителя и желаю здоровья, удачи, счастья и благодарных учеников», — сказала руководитель и генеральный продюсер коллектива ветеранов — офицеров запаса «Рокот» Элина Хананова.

Кроме того, праздничный концерт состоялся и в главном здании Музея Победы. На сцене в Зале Полководцев с творческой программой выступили участники Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» — артисты Фонда поддержки одарённых детей и молодежи «Арт-Экспресс». Также в музее для педагогов и их воспитанников провели бесплатные экскурсии по масштабным экспозициям «Путь к Победе» и «Подвиг Народа». В воссозданном историческом пространстве гости буквально погрузились в события прошлого века.

