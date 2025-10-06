В Москве открыли фотовыставку, посвященную 70-летию Роспатента

В парке искусств «Музеон» в Москве открылась фотовыставка «Роспатент70-лет»: защищаем интеллектуальное достояние страны». В экспозиции представлены фотографии с описанием новейших технологических достижений страны в самых разных сферах: от космической спутниковой системы, инновационного транспорта, медицинской техники до методики обучения фигурному катания или рецептуры торта «Птичье молоко».

Проект погружает посетителей в увлекательную историю интеллектуальной собственности в России, рассказывая, как отечественные инноваторы с середины XX века создавали изобретения, менявшие жизнь страны и мира. Экспозиция демонстрирует не только технические и научные достижения, но и оригинальные товарные знаки, и аутентичные региональные бренды, ставшие частью культурного наследия страны. Среди них – знаменитый «Эрмитажный кот», регистрация товарного знака которого была приурочена к 270-летию кошачьей службы Зимнего дворца, ровно, как и «Башкирская лошадь» – визитная карточка степей приволжской Республики.

Помимо этого, посетители фотовыставки узнают, каким образом локальные изделия становятся региональными брендами, такими как «Брянская малина», «Крымские яблоки», «Шуйское мыло», «Бахметьевский хрусталь» и «Гжель», а также какую роль играют географические указания (ГУ) и наименования места происхождения товаров (НМПТ) в защите уникальности продукции, поддержке местной экономики и сохранении традиций.

Особое место на фотовыставке отведено выдающимся инженерным и научным достижениям, среди которых полупроводниковый лазер с гетеропереходами, созданный Нобелевским лауреатом в области физики Жоресом Алферовым, космический пилотируемый транспортный корабль, ледовое транспортное судно, летающий высевающий аппарат, а также инновации в медицине, спорте и музыке.

Фотовыставка «Роспатент70-лет: защищаем интеллектуальное достояние страны» демонстрирует масштаб и разнообразие интеллектуального потенциала России. За семь десятилетий своего существования Роспатент зарегистрировал почти 3 млн изобретений. Сегодня в стране действуют почти 1 млн товарных знаков и 370 тысяч регистраций на компьютерные программы и базы данных.

Организаторами выставки выступили Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Парк Горького.