В Ситуационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция Музея Транспорта Москвы — ее посвятили постоянной экспозиции, которая откроется в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Эксперты и музейные проектировщики рассказали о концепции, воплотившейся в проекте постоянной экспозиции музея, уникальных экспонатах, которые можно будет здесь увидеть, дизайн-проекте пространства, мультимедийных технологиях, отдельной детской линии и будущей аудитории музея.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова откроется постоянная экспозиция Музея Транспорта Москвы. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации — ему возвращают исторический облик. В музее можно будет увидеть сохранившуюся всего в одном или нескольких экземплярах уникальную технику. Транспортные музеи самые популярные в мире, поэтому, по нашим прогнозам, Музей Транспорта Москвы, будут посещать около 500 тысяч человек ежегодно», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В конференции приняли участие директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко, заместитель директора Музея Транспорта Москвы по научно-исследовательской деятельности Иван Дементьев, основатель бюро и генеральный директор Planet9 Агния Стерлигова, креативный директор, продюсер бюро Pitch Борис Кислицин, методист детской линии постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы Наталья Гомберг, специалист по музейному проектированию и универсальному дизайну Полина Чубарь. Модератором выступила руководитель Радио «Культура» Ксения Ламшина.

Как рассказала Оксана Бондаренко, Музей Транспорта Москвы, в отличие от других музеев транспорта, будет не просто демонстрировать раритетные транспортные экспонаты и современные прототипы, а создаст целостное экспозиционное пространство, которое расскажет о становлении системы городского транспортного сообщения в Москве и о ее эволюции в связи с развитием города и социальными изменениями:

«С помощью экспонатов из фондов музея, а также иных музейных фондов, с которыми мы находимся в тесной дружбе, современных музейных инструментов и технологий мы покажем становление транспортной системы Москвы: как и благодаря каким мировым и городским изменениям был пройден путь от конки до электробуса, по какой причине происходит цифровизация транспорта и каким будущими изменениями порадует транспорт, отдельная нота музейного повествования будет посвящена Московскому метрополитену.

Посетители получат наглядные знания о том, как формировалось кольцевое движение Москвы и какие существуют перспективы его развития, почему так активно развивался автопром, когда появился первый вагон метро и на какой ветке, какие профессии появились в обществе, благодаря росту транспортной системы, и в частности метрополитена, а самое главное — через нашу экспозицию смогут проследить роль человека в развитии города и его транспорта. Экспозиция музея будет интерактивной и максимально подвижной, отдельная линия путешествия будет создана для детей».

Заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея Транспорта Москвы Иван Дементьев добавил, что «цель исследований Музея Транспорта Москвы — историческая реконструкция всей транспортной системы города, поиск неизвестных факторов развития транспорта, музеефикация скрытого от глаз жителя города настоящего транспортной системы и приглашение к диалогу о будущем. На полотне постоянной экспозиции переливаются и смешиваются три основных слоя — наука и технологии, история и культура, человек и личность, позволяя увидеть, почувствовать и понять всю транспортную систему города во всем ее многообразии».

Директор Музея Транспорта Москвы также рассказала, что музей станет первым в мире репертуарным музеем-театром:

«Концепция музея в движении, конечно, станет основой и постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы. Пространство на первом этаже будет служить местом проведения мероприятий театрально-перформативно-музыкального жанра. И как в театре, два раза в год, то есть раз в сезон, в музее будет проходить представление, специально созданное художниками с учетом специфики нашей тематики и места. Видимо, нам никак не дает покоя знаменитая гудковая симфония начала прошлого века. Благодаря репертуару, этому действу, в котором транспорт — главный герой и участник, будет создаваться постоянное ощущение движения и изменений в музее».

Всего же в экспозиции будут представлены 53 транспортных средства. Это пять вагонов метро («В» восьмидверной модификации, «Г», «Еж3», «81-717», «Яуза» (81-720), макет метровагона «Москва-2019», мотовоз АГМу, 13 автобусов и прицеп АП-3, 4 троллейбуса и прицеп П1Ц, единственная воссозданная на подлинной ходовой части конка 1872 года, 4 трамвайных вагона, в том числе Ф и БФ (вагон БФ — один из двух сохранившихся в мире) и Tatra T3SU, макет трамвайного вагона R1, крановая платформа СВАРЗ (было произведено всего 6 экземпляров, из которых сохранилось 2), 9 машин спецтехники, грузовые и легковые автомобили. Также на выставке можно будет увидеть полноразмерные макеты транспорта, который уже утрачен: это двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, первый столичный омнибус Daimler-Marienfelde 1905 года и автобус Leyland GH6, на котором москвичи передвигались в 1924 году.

Как отметила Агния Стерлигова, «главными действующими лицами экспозиции станут сами транспортные средства, а три основные линии повествования — технология, город и человек — будут артикулированы в образ пути, который станет их инфраструктурной опорой».

Что же касается временных выставок, музей планирует следовать концепции, которую можно редко встретить в музейной практике: пространства для них будут появляться прямо в постоянной экспозиции. Иногда очень неожиданно и разной площади: это может быть как одна машина, так и полноценный спецпроект с объектами и артефактами. Главное — временные выставки всегда будут более подробно раскрывать одну из тем постоянной экспозиции.

Про мультимедийные технологии в постоянной экспозиции рассказал креативный директор, продюсер бюро Pitch Борис Кислицин:

«Музей Транспорта Москвы — это музей в движении, такой подход позволит нам всегда оставаться в авангарде. Здесь человек и его опыт всегда будет во главе угла. С точки зрения сценографии, в экспозиции соединены несколько слоев: культурный, исторический, технологический. Всего мы представим 714 единиц контента. Мы сможем как объединять, так и обновлять его, постоянно предлагая новые пути и маршруты. Таким образом, музей можно будет посещать снова и снова — и здесь всегда будет что-то новое для посетителя».

В рамках пресс-конференции методист детской линии постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы Наталья Гомберг отметила, что в музее будет создан единый детский маршрут, который будет вести ребенка по всей экспозиции и станет его «навигатором» в исследовании музея:

«Поскольку мы говорим о транспорте и движемся по пути, то на маршруте есть объекты — остановки. Точки в экспозиции, с помощью которых ребенок может сориентироваться в том, что его окружает. Остановки – объекты, куда можно залезть, где можно порисовать — просто отдохнуть. Кроме этого, в них встроен информационный интерактивный блок, который позволяет сориентироваться и понять, что за объекты вокруг, получить дополнительные задания на взаимодействие с ними. Каждый раз можно будет выбирать для себя новый маршрут. Придумывая их, мы ориентировались на разный возраст и круг интересов, поэтому музей можно будет посмотреть с точки зрения архитектуры и дизайна, урбанистики, инженерии, разобраться в том, какие профессии существуют в мире транспорта и так далее».

В заключении специалист по музейному проектированию и универсальному дизайну Полина Чубарь отметила, что Музей Транспорта Москвы стремится быть доступным для всех аудиторий, включая маломобильные группы населения, людей с физическими, ментальными, интеллектуальными и сенсорными особенностями.

Напомним, Музей Транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся легковые и грузовые автомобили, такси, автобусы, троллейбусы, машины городских служб, вело и мототехника.

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