«Учителем себе я избрал Леонардо да Винчи» — писал Анатолий Зверев в автобиографии. И это искреннее, парадоксальное и отчасти ироничное утверждение не теряет смысла по сей день.

На выставке «Мой учитель Леонардо» показаны более 170 работ Анатолия Зверева — шедевры живописи и графики в различных жанрах от портретов и автопортретов до пейзажей и анималистики. Особое место в экспозиции заняли ранее не публиковавшиеся литературные произведения художника — трактаты и стихи.

Зверев создал десятки собственных трактатов, в которых не раз вступал в диалог с великим итальянцем. Зверев преклонялся перед Рембрандтом и Гойей, Малевичем и Матиссом, Рафаэлем и Веласкесом, но с да Винчи у него были особые отношения. В них не было ни споров, ни прямого подражания — их объединяло родство и созвучие мыслей об искусстве и месте художника в нем.

Эпоха Возрождения открыла человека «как мерило всех вещей», Леонардо стал подлинным демиургом этого времени, изображая и познавая мир природы и животных, мир земной и небесный.

Эпоха оттепели, которую называют Советским Ренессансом, в 1960-е годы принесла отечественному искусству свободу. Именно Анатолий Зверев стал художником, в ком наиболее полно выразилась эта «жажда жизни» через искусство. «Счастлив тот художник, который видит формы старые и новые, — писал Зверев, — вбирает их, переваривает, отдает и идет дальше».

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